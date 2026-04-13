お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、4月10日に死去したことが分かった。26歳だった。13日に所属事務所「松竹芸能」が公式サイトを通じて公表した。訃報を受け、相方の国京がSNSを更新。悲しみを吐露した。

同サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と報告した。

国京は自身のXで「急なことすぎてまだ実感がありません」と胸中を吐露。さらに、洋平さんが亡くなる前日もマネジャーを含め3人で会っていたことも明かした。

そして「元々は松竹養成所の余りもの2人。そんな2人が5年でM-1で準々決勝いけたり、ビートたけし杯でたけしさんから直接アドバイスもらえたりしました。よく頑張ったと思います。でももっと上にいきたかったし、いけると思っていました」とし、「洋平は謙遜すると思いますが、ここまで来れたのも洋平のおかげです。コンビ名を共犯者にするセンス、見た目のインパクト、熱く語れる趣味、人当たりの良さ。芸人としていいものをたくさん持っていました」と、洋平さんの人となりを紹介していた。

共犯者は、洋平さんと国京によるコンビで2020年9月に結成。昨年の「M-1グランプリ2025」では、準々決勝進出を果たしていた。