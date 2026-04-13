元サッカー日本代表の岡崎慎司さんが12日、アメリカ・ニューヨークでサッカー教室を開き、子どもたちと一緒にピッチを駆け回りました。

【映像】強烈なシュートを放つ岡崎さん（サッカー教室の様子）

サッカー教室には、ニューヨークや近郊に住む6歳〜17歳のおよそ100人が集いました。

岡崎慎司さんはワールドカップに3大会出場し、日本代表として50ゴールを記録、引退後の現在はドイツ6部のバサラマインツで監督を務めています。

子どもたちはレジェンドストライカーからの「基礎が大切」という指導に耳を傾け、ミニゲームでは一緒にプレーを楽しみました。

サッカー元日本代表・岡崎慎司さん「本当にNYの子たちもすごくサッカー好きなんだなと思ったし、日本人だけじゃなくてインターナショナルな子達だったので、そういう子たちにも自分の経験を伝えられるのは新鮮でした」

開幕まで2カ月となった北中米ワールドカップを前に、岡崎さんは日本代表について「自分の次の世代の集大成」として快進撃に期待を寄せていて、子どもたちには、ワールドカップならではの「熱さ」を楽しんでほしいと語りました。

サッカー元日本代表・岡崎慎司さん「ベスト8以上いけなかった、そこの部分の壁を乗り越えていくというのも見てみたいし」「確実に今までの日本代表とは違うなと思います。戦いなれた選手たちがほとんどだと思うので。そういう選手たちの、僕らの世代のさらに次の世代の集大成かなと。森保さんも8年やってるし、そういう期待感もあるし、見せてほしいというのもある。国と国との戦いで、誇りとかぶつかり合いがあって、でも終わると『頑張ってな』という潔い、気持ちの良い、自然と感動が生まれるというのがあって。その熱さを感じてほしいなと。僕自身は3大会出たんですけど1回も自分が納得できた大会はなくて、でもまたW杯で監督としてあの場所に行きたいと思っているので、そんな場所をこのアメリカの地でみんなが感じ取ってほしいなと思います」

（ANNニュース）