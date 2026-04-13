約84％が「アメリカのテクノロジー企業に個人データを預けることに不安を感じる」と回答、93％は「中国企業も同様に信頼できない」

約84％が「アメリカのテクノロジー企業に個人データを預けることに不安を感じる」と回答、93％は「中国企業も同様に信頼できない」