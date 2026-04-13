マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たし、ガラケーからスマホに乗り換えたと明かした。

番組共演の投資家、若林史江氏のメールに返信がなかったことを暴露されると、マツコは「拒否してるんじゃない」と弁明。その上で「私、とうとうスマホにしたんですよ。幼児向けと老人向けしか出さないって言われて、ガラケーがね。しょうがない、バッテリーがなくなって1日持たなくなっちゃってんで。機種変でスマホにしたんですけど」と説明。

「で、覚える気がないんですよ。なので全部シカトしてます。皆さん、返信ないですけど、一生返信ないんで。ほんと、すいません。メールしないでください」と頭を下げた。

月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。

「それで急にお休みをいただくことになって。申し訳ないという思いで。今日ぐらいはおとなしくごめんなさいと言おうと思ったら、あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに写ってるんだと。がくぜんとしました。画面で見たらカッスカスよ」と番組をイジった。

病状については「首の神経が圧迫されただけで他は元気なので」と説明。復帰予定については「はっきりと分からないのよね。まだ手術して私、1回ぐらいしか立ってないから。それで術後の経過とか見ていただいて、それで決まる感じだから」と語った。

マツコは昨年8月にも腰痛で番組を欠席している。