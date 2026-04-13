【ファミマ×森永製菓】コラボスイーツ全8種発売 - 「ホットケーキまん」に初の塩キャラメルフレーバーも

【ファミマ×森永製菓】コラボスイーツ全8種発売 - 「ホットケーキまん」に初の塩キャラメルフレーバーも