大分県内多くの小学校で13日入学式が行われ、新一年生が新たな希望を胸に入学式に臨みました。

【写真を見る】「お勉強やってみたい」大分県内ほとんどの小学校で入学式

大分市の日岡小学校では13日、新一年生38人が入学式に臨みました。

式では後藤秀成校長が「明日から元気に登校しましょう」と優しく呼びかけました。

そして新一年生を代表し、都築奏さんが小学校での目標を元気いっぱいに話しました。

（新一年生代表・都築奏さん）「いっぱい勉強をして、いっぱい遊んで、いっぱい給食を食べて、いっぱい元気に過ごしたいです。がんばります」

（新一年生）「入学してうれしいです」「お勉強やってみたい。算数」「体育が楽しみです」「友達を作ることが楽しみ。遊んでみたい。鉄棒とか」

県内では13日、大分市、別府市などの小学校142校で入学式が行われ、この春はおよそ7100人が新一年生として小学校生活をスタートします。

一方、入学式のあとには、OBSのマスコットキャラクター「まるんちゃん♪」の防犯ブザーがプレゼントされました。

子どもたちを犯罪や交通事故から守ることを目的としたハッピーキッズキャンペーンの一環で、今年も大分県内の新一年生全員に防犯ブザーが贈られます。

（もらった児童）「防犯ブザーがかわいいです。うれしいです」「変な人がきたときにピーって鳴らす」

OBSハッピーキッズキャンペーンは今年で14年目となります。