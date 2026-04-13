3回でチャレンジ権喪失…ロバーツ監督も「よくなかった」と苦言

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースのキム・ヘソン内野手が見せた“判断ミス”が、ファンの間で大きな物議を醸している。12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「9番・二塁」で先発出場したが、3回の打席で見逃し三振の判定に対しABS（自動ボールストライク判定システム）チャレンジを要求。これが失敗に終わり、早い段階でチームの権利を使い切ったことに厳しい声が上がっている。

3回の第1打席だった。2死走者なしの場面で、カウント2-2から投じられた内角低めへの直球を見送った。判定はストライクだったが、キムは納得がいかない表情ですぐさまABSチャレンジを要求した。しかし、中継画面に映し出されたボールはストライクゾーンの枠内をしっかりと通過していた。判定は覆らず、ドジャースはこの回ですべてのチャレンジ権を喪失。その後の展開に大きな影響を及ぼすこととなった。

周囲も困惑を隠せなかった。地元放送局の実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は「いい判断ではありません」と即座に指摘。試合後にはデーブ・ロバーツ監督も「あの状況でチャレンジしたのはよくなかった」とはっきりと苦言を呈した。試合はドジャースの大谷翔平投手の先制弾やドジャースの佐々木朗希投手が4回2失点で粘ったものの、走塁ミスなども重なり、逆転負けを喫する後味の悪い内容となった。

SNS上のファンは、この無謀なチャレンジに対し辛辣な言葉を並べた。「かなりマヌケなチャレンジ失敗」「9番打者がチャレンジの権利をドブに捨てた」「チャレンジの無駄遣い」「今シーズン状況的に最も酷いチャレンジ」「酷すぎるチャレンジ」と非難が殺到。

また、「君は自分のことを何だと思っているんだ？ 9番打者だぞ」「チャレンジはトップ級の打者しか使うべきではない」「ベンチが近づいている」「ロバーツはキムを3Aに降格させるだろう」「ベッツが復帰したら残留できないかもしれない」といった声が寄せられている。（Full-Count編集部）