SNSで投資の勉強会に招待され、投資や入金手続きなどの名目で現金6883万円をだまし取られたとして、上越地方在住の60歳代の男性が特殊詐欺の被害届を警察に出していたことがわかりました。



警察によりますと、この男性は2025年12月にSNSの広告で投資を教える団体を見つけ、代表を名乗る者とSNSでやり取りを始めました。男性は投資の勉強会に招待され、2026年1月には株取引のアプリに投資名目で入金するように指示され、2回にわたり計約263万円を指定された口座に振り込みました。



さらに、「対面での入金手続きサービスもありますよ」などと誘われ、指示されるがまま4回にわたり計6620万円を男性宅を訪れた職員を名乗る者に手渡したとのことです。その後、さらに入金しようと銀行を訪れたところ銀行員に引き止められました。男性が警察に相談し、詐欺による被害がわかったそうです。



警察は、SNS上で投資話をされたら詐欺を疑い、おかしいと思ったら最寄りの警察に相談することなどを呼びかけています。