USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。本製品はノートパソコンで主流の14インチサイズを採用。一般的なフルHDよりも縦に長いWUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEBサイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化する。厚みわずか1cm、600gの軽量サイズでバッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適している。「DP-08」には直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを搭載している。
■サブディスプレイとして活用できる
ノートパソコン・タブレット・スマートフォンなどのType-C機器のサブディスプレイとして使用できる。
■Type-C・HDMI両対応
付属のケーブルを接続するだけでディスプレイを拡張できる。
■パソコンに給電できる
USB PDパススルー機能に対応している。Type-CポートにACアダプタ（PD対応100W）を接続することで、本製品を通じてパソコンに最大45Wで給電が可能だ。
■拡張モード・複製モード対応
画面を拡張/複製することで作業スペースが広がり、効率がアップする。
■どの角度でも美しい、高解像度×広視野角ディスプレイ
横から見ても色変化が少ない「IPS方式」を採用している。また、非光沢パネル（ノングレア液晶）で外光の映り込みが少なく、長時間使用しても目への負担が軽減できる。
■自立できるスタンド付き
スタンド一体型なので、別途スタンドを用意する必要がなくスマートに使用できる。また、角度を調整して、見やすい角度で画面を閲覧できる。
■別売のスタンドと組み合わせて使用できる
別売のアームスタンド（PDA-STN83BK）を使用して、画面を縦に回転させたりノートパソコン上に配置できる。さらに、別売のL字アダプタ（AD-USB36CCFLT）（AD-USB35CCFLY）を組み合わせて、配線も美しくスッキリできる。
■持ち運びしやすい軽量&スリム設計
厚みわずか約1cmの軽量&スリム設計で、バッグに入れてもかさばらない。
■背面にスピーカー内蔵
スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能だ。※ネジは別売り
■VESA取り付け可能
VESAマウント75mmに対応しているので、モニターアームにも取り付けて使用が可能だ。
■マルチタッチパネルで、さらに直感的に操作できる「DP-08」
「DP-08」は10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載している。手持ちのパソコンがタッチパネル式でなくても、モバイルディスプレイを追加してタッチパネル化できる。マウスを動かさなくてもタッチ操作で作業できる。対面接客時のディスプレイとしても活用できる。タッチ操作でアンケートの回答やサインが可能だ。
■モバイルモニター（14インチ）「DP-08」
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■Type-C・HDMI両対応
付属のケーブルを接続するだけでディスプレイを拡張できる。
■パソコンに給電できる
USB PDパススルー機能に対応している。Type-CポートにACアダプタ（PD対応100W）を接続することで、本製品を通じてパソコンに最大45Wで給電が可能だ。
■拡張モード・複製モード対応
画面を拡張/複製することで作業スペースが広がり、効率がアップする。
■どの角度でも美しい、高解像度×広視野角ディスプレイ
横から見ても色変化が少ない「IPS方式」を採用している。また、非光沢パネル（ノングレア液晶）で外光の映り込みが少なく、長時間使用しても目への負担が軽減できる。
■自立できるスタンド付き
スタンド一体型なので、別途スタンドを用意する必要がなくスマートに使用できる。また、角度を調整して、見やすい角度で画面を閲覧できる。
■別売のスタンドと組み合わせて使用できる
別売のアームスタンド（PDA-STN83BK）を使用して、画面を縦に回転させたりノートパソコン上に配置できる。さらに、別売のL字アダプタ（AD-USB36CCFLT）（AD-USB35CCFLY）を組み合わせて、配線も美しくスッキリできる。
■持ち運びしやすい軽量&スリム設計
厚みわずか約1cmの軽量&スリム設計で、バッグに入れてもかさばらない。
■背面にスピーカー内蔵
スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能だ。※ネジは別売り
■VESA取り付け可能
VESAマウント75mmに対応しているので、モニターアームにも取り付けて使用が可能だ。
■マルチタッチパネルで、さらに直感的に操作できる「DP-08」
「DP-08」は10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載している。手持ちのパソコンがタッチパネル式でなくても、モバイルディスプレイを追加してタッチパネル化できる。マウスを動かさなくてもタッチ操作で作業できる。対面接客時のディスプレイとしても活用できる。タッチ操作でアンケートの回答やサインが可能だ。
■モバイルモニター（14インチ）「DP-08」
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