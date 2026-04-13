りんごちゃん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/13】ものまねタレントのりんごちゃんが4月12日、自身のInstagramを更新。映画「スターウォーズ」シリーズに登場する人気キャラクターのモノマネを披露し反響を呼んでいる。

【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなくて三度見した」全身金のモノマネショット

◆りんごちゃん、C-3POモノマネで全身金色に


りんごちゃんは「明転MVP有り難うございます」とつづり、BSテレ東系『明るくなったら秒で笑える！明転ものまねGP』（土曜よる1時25分〜）のオフショットを複数枚投稿。映画「スターウォーズ」シリーズのキャラクター・C-3POのモノマネ姿を披露した。全身金色タイツにブルーのライトを付け、メガネ型のリングライトなど、キャラクターを完璧に再現している。

◆りんごちゃんの投稿に反響


この投稿に「本物そっくり」「クオリティ高い」「誰か分からなくて三度見した」「映画から飛び出したみたい」「原作への愛が伝わる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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