りんごちゃん、全身金の衝撃ショット公開 C-3POモノマネ姿に「クオリティ高い」「映画から飛び出したみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】ものまねタレントのりんごちゃんが4月12日、自身のInstagramを更新。映画「スターウォーズ」シリーズに登場する人気キャラクターのモノマネを披露し反響を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなくて三度見した」全身金のモノマネショット
りんごちゃんは「明転MVP有り難うございます」とつづり、BSテレ東系『明るくなったら秒で笑える！明転ものまねGP』（土曜よる1時25分〜）のオフショットを複数枚投稿。映画「スターウォーズ」シリーズのキャラクター・C-3POのモノマネ姿を披露した。全身金色タイツにブルーのライトを付け、メガネ型のリングライトなど、キャラクターを完璧に再現している。
この投稿に「本物そっくり」「クオリティ高い」「誰か分からなくて三度見した」「映画から飛び出したみたい」「原作への愛が伝わる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなくて三度見した」全身金のモノマネショット
◆りんごちゃん、C-3POモノマネで全身金色に
りんごちゃんは「明転MVP有り難うございます」とつづり、BSテレ東系『明るくなったら秒で笑える！明転ものまねGP』（土曜よる1時25分〜）のオフショットを複数枚投稿。映画「スターウォーズ」シリーズのキャラクター・C-3POのモノマネ姿を披露した。全身金色タイツにブルーのライトを付け、メガネ型のリングライトなど、キャラクターを完璧に再現している。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿に「本物そっくり」「クオリティ高い」「誰か分からなくて三度見した」「映画から飛び出したみたい」「原作への愛が伝わる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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