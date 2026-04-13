4月12日、元「NEWS」の手越祐也がバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に出演し、6年ぶりにスタジオに登場した。手越の復活は大きな反響を呼んだが、かつてレギュラー出演していた “女性タレント” の動向が注目を集めている。

今回は、宮川大輔のお祭り企画が新章へ突入することになり、宮川が “2代めお祭り男” として手越を指名。番組冒頭、MCで「ウッチャンナンチャン」の内村光良が「この方です！ どうぞ！」と紹介し、手越がスタジオに登場した。

「2007年から『イッテQ』にレギュラー出演していた手越さんですが、2020年に旧ジャニーズ事務所とタレント契約を解除されると同時に、番組も事実上の降板状態になっていました。

2024年9月のお祭り企画に出演して以降、ロケに参加することも増えましたが、スタジオに来ることはありませんでした。今回、6年ぶりにスタジオ復帰する形になったのです。

登場時には、扉に鍵がかけられて開かないという番組の “洗礼” を受けつつ、スタジオメンバーから温かく迎え入れられました」（スポーツ紙記者）

手越のスタジオ登場を喜ぶ視聴者も多かった。一方で、放送後のXでは、

《でもベッキーさんは未だに許されない》

《手越は戻って来れたけどベッキーは戻って来れないのよねえ》

など、タレントのベッキーを想起する声が聞かれていた。ベッキーは番組開始当初からレギュラー出演していたが、あの騒動で姿を消すことになった。

「2016年の『週刊文春』で、ロックバンド『ゲスの極み乙女。』の川谷絵音さんとの不倫が報じられ、一時仕事を休業し、『イッテQ』も降板状態になっていたのです。騒動から10年が経ちましたが、いまだにロケはもちろん、スタジオ出演もない “出禁” 状態が続いています。

ただ、手越さんがコロナ禍の緊急事態宣言下での飲み会が問題視されたのに対し、ベッキーさんは不倫を取りざたされたため、ファミリー層も視聴する『イッテQ』では、復帰のハードルも高いと見る向きもあります」（芸能記者）

ベッキーは、2018年に元プロ野球選手で野球指導者の片岡保幸と結婚し、2人の子どもが誕生。2児の母となり、バラエティ番組で姿を見る機会が増えている。

「3月の旅番組『飯尾くっきー！のハンコください！』（テレビ東京系）やバラエティ番組『見取り図の間取り図ミステリー』（日本テレビ系）などに出演し、ゴールデンタイムの番組に出る機会も増えています。

また、日本テレビでは、2023年のドラマ『大病院占拠』に出演していますし、局との関係が悪化しているわけではないでしょう。ただ、バラエティ番組への露出が増えても、『イッテQ』に戻るのは簡単ではないようです」（同前）

ベッキーが、『イッテQ』に “復帰”する日は来るのか。