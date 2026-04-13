私が家族4人でハワイに移住してまず驚いたのは、物価と家賃の高さでした。でも同時に「これは救われる！」と感動したお得な制度があります。日本でインバウンド向けの「二重価格」の議論が盛んになっている今、なぜハワイの二重価格は観光客にも受け入れられているのか？ 謎をひも解いていきます。（令和トラベルNEWTリサーチ統括 大木優紀）

日本で議論沸騰の「二重価格」

ハワイで自然に受け入れられるワケ

日本では最近、インバウンド需要の高まりとともに「外国人向けの二重価格」に関する議論が盛んになっていますよね。観光客と住民とで価格を分けるこの仕組みに、賛否両論が飛び交っています。

実は私自身、ハワイに移住して驚いたのが、この二重価格が根付いていることでした。ハワイは物価や生活費が非常に高いですが、二重価格制度のおかげで住民の生活が守られている面が多々あります。

しかも不思議なことに、この「露骨な」二重価格に対して、住民はもちろん観光客からも目立った反発が起きていないんです。日本で議論の的になっている制度が、なぜハワイではこれほど自然に受け入れられているのでしょうか。

ラーメン2割引き、リゾートホテル3分の1

ゴルフ場は日本より安く、入山料は無料

誰もが納得しているハワイの二重価格が、「カマアイナ（住民）割引」と呼ばれる制度です。ハワイ州のID（多くの場合は州の運転免許証）を提示すれば受けられます。

大事なポイントが、国籍もルーツも関係ないという点。日本人であっても、どの国の出身であっても、ハワイ州のIDさえ持っていれば等しく対象になります。

恩恵の範囲は幅広く、例えばある人気ラーメン屋さんでは2割引で食べられます。また、あるゴルフ場は土日でも80〜100ドル程度、平日なら45〜50ドルで回れるコース割引があって、カマアイナ料金ならば「日本より安い！」と感動しました。

メインランド（アメリカ本土）からのお客さんで混んでいるリゾートも、カマアイナ割引を使うとかなりお得に泊まれます。ダイヤモンドヘッドの入山料や、シュノーケルで有名なハナウマ湾の入場料も無料になります。

お正月休みにマウイ島のリゾートへ行ったときも、運転免許証を見せたら観光客価格の3分の1くらいの料金で泊まれるホテルがありました。

かなり露骨な割引なのに、不思議なことに、観光客からは目立った反発が起きていません。その理由を考えていくと、その場しのぎの制度設計ではなく、きちんとした哲学が見えてきます。

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