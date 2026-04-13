「野良猫」にやってはいけない5つのNG行為

1.無責任な「置きエサ」

良かれと思ってエサを置いてそのまま立ち去る「置きエサ」は、実は猫にとっても近隣住民にとっても大きな問題となります。

食べ残しはすぐに腐敗して悪臭を放ち、ハエやゴキブリ、さらにはカラスやネズミといった害獣を呼び寄せる原因になることも。

これにより、近隣の方々が不快な思いをし、結果として猫が嫌われてしまうという悲しい事態を招きかねません。エサをあげるなら、後片付けまで含めた「管理」がセットであることを忘れないでください。

2.急に触ろうとしたり、追いかけたりする

野良猫は常に外敵を警戒して生きています。人間が急に手を伸ばしたり、追いかけたりすると、猫は「攻撃される」と勘違いしてパニックに陥ることも。

その結果、身を守るために鋭い爪で引っかいたり、噛みついたりすることがあります。野良猫の口内や爪には、人間に感染すると重症化する恐れのある細菌やウイルスが潜んでいる場合もあり危険です。

お互いの安全のために、猫が自ら寄ってこない限りは、一定の距離を保って見守るようにしましょう。

3.家の中へ勝手に入れる

寒い日や雨の日にかわいそうに思い、一時的に家の中へ入れたくなるかもしれません。しかし、十分な準備なしに室内へ入れるのは避けるべきです。

野良猫にはノミやダニ、寄生虫がついていることが多く、一度室内に入ると駆除が大変です。また、外での生活に慣れた猫にとって、狭い室内はパニックの原因になることもあります。

もし家族として迎えたいのであれば、まずは動物病院で検査を受け、最期まで飼う覚悟を決めてから、環境を整えてあげましょう。

4.大声を出したり、しつこく構い続けたりする

猫の聴覚は非常に優れており、人間にとっての普通の発声も、猫には大きな騒音に聞こえることがあります。

大きな声で驚かせたり、嫌がっているのにしつこく追い回して構い続けたりすることは、猫に多大なストレスになるのでやめましょう。

過度なストレスは免疫力を低下させ、猫が病気になる原因にもなり得ます。野良猫と接する際は、静かに、優しく接することを心がけ、猫がその場を去ろうとしたら深追いせずにそのまま行かせてあげることがマナーです。

5.不妊手術をせずにエサだけを与え続ける

可愛いからとエサだけを与え、繁殖の管理を全くしないことは、結果的に不幸な猫を増やすことにつながります。

猫の繁殖力は非常に強く、放っておくとあっという間に数が増え、十分なエサや居場所がなくなって共倒れしてしまいます。

また、増えすぎた猫による糞尿被害が深刻化し、地域からの苦情が殺到する原因になるかもしれません。エサを与えるのであれば、それと同時に不妊手術を検討するなど、数が増えすぎないための責任を持つことが必要です。

もしトラブルが起きたら？考えられるリスク

野良猫との関わり方を間違えると、深刻な対人トラブルに発展することがあります。特に糞尿の放置や鳴き声による騒音は、近隣住民の生活環境を損なうため、大きな苦情の対象になります。

また、野生に近い猫から人間に感染する「人獣共通感染症」のリスクも無視できません。一度トラブルが大きくなると、その地域全体で猫が排除される動きに繋がることもあります。

自分一人の行動が、地域全体の猫の運命を左右することを意識しましょう。

野良猫との正しい関わり方

まずは「適切な距離で見守る」ことから始めましょう。もし継続的に関わりたいのであれば、その地域に「地域猫活動」のルールがないか確認してください。

ルールがある場合は、それに従ってエサやりや掃除を行います。もし特定の猫を救いたい、飼い主になりたいと強く願うのであれば、自分だけで判断せず、保護団体や動物愛護センター、地域のボランティアに相談してください。

専門的なアドバイスを受けることで、猫にとっても人間にとっても幸せな解決策が見つかります。

まとめ

野良猫への無責任なエサやりは、糞尿被害などをめぐり近隣住民との深刻なトラブルに発展するだけでなく、自治体によっては条例違反に問われる可能性もあります。猫を守りたいのであれば、単にエサをあげるだけでなく、不妊去勢手術の実施や清掃など、地域のルールに則った『地域猫活動』としての責任ある行動が不可欠です。

一時の感情で動くのではなく、猫の健康と将来を考えた行動を選んでください。ルールを守り、正しい知識を持って接することで、猫も人も安心して暮らせる優しい環境を作っていきましょうね。