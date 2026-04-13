大阪・関西万博開幕1周年、新アイテム登場 黒ミャクミャクのもなか【詳細・販売店舗など】
大阪・関西万博の開幕から、きょう13日でちょうど1年を迎え、ミャクミャク新グッズ『ミャクミャク 黒 もなか』が発表された。
【写真複数】『ミャクミャク 黒 もなか』を作る様子
万博の会場内外で販売され好評だった、高山堂（※高＝はしごだか）の『ミャクミャクもなか』の黒ミャクミャク バージョン。愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらう仕上がりとなっている。
また、ライセンス商品の中で、黒ミャクミャクのイラストではなく写真をパッケージデザインに使った初めてのお菓子。モノクロのID（デザインエレメント）と一緒にレイアウトされたパッケージは、かわいらしさもありつつシックな装いで、手土産としても注目。
■『ミャクミャク黒もなか』2個入 918円（税込）
お手づくりタイプのもなか。別々に個包装されたもなか種（皮）、粒あん、お餅を自分ではさみ、できたてのもなかを楽しめる。一手間かけることで、国産餅米の香ばしい風味はもちろんのこと、サクサクとした軽い食感とたっぷり入った北海道小豆粒あん、さらにやわらかなお餅の相性の良さを存分に味わえる。
黒ミャクミャクを表現するため、炭末（たんまつ）と呼ばれる植物性の黒い天然色素を用いた。炭末は無味無臭のため、もなかの味には影響しない。
先行販売店舗
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店（大丸梅田店 6F）期間：2026年4月12日（日）〜
・高山堂 京阪淀屋橋店（京阪淀屋橋駅 B1F 西改札外）期間：2026年4月12日（日）〜
・高山堂 箕面店（大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目9-15）期間：2026年4月13日（月）〜
今後の販売予定
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア あべのハルカス店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
・大阪国際空港 伊丹空街
・大阪国際空港 JAL PLAZA
その他、大阪を中心とした土産売店、土産コーナーで随時販売予定
【写真複数】『ミャクミャク 黒 もなか』を作る様子
万博の会場内外で販売され好評だった、高山堂（※高＝はしごだか）の『ミャクミャクもなか』の黒ミャクミャク バージョン。愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらう仕上がりとなっている。
また、ライセンス商品の中で、黒ミャクミャクのイラストではなく写真をパッケージデザインに使った初めてのお菓子。モノクロのID（デザインエレメント）と一緒にレイアウトされたパッケージは、かわいらしさもありつつシックな装いで、手土産としても注目。
お手づくりタイプのもなか。別々に個包装されたもなか種（皮）、粒あん、お餅を自分ではさみ、できたてのもなかを楽しめる。一手間かけることで、国産餅米の香ばしい風味はもちろんのこと、サクサクとした軽い食感とたっぷり入った北海道小豆粒あん、さらにやわらかなお餅の相性の良さを存分に味わえる。
黒ミャクミャクを表現するため、炭末（たんまつ）と呼ばれる植物性の黒い天然色素を用いた。炭末は無味無臭のため、もなかの味には影響しない。
先行販売店舗
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店（大丸梅田店 6F）期間：2026年4月12日（日）〜
・高山堂 京阪淀屋橋店（京阪淀屋橋駅 B1F 西改札外）期間：2026年4月12日（日）〜
・高山堂 箕面店（大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目9-15）期間：2026年4月13日（月）〜
今後の販売予定
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア あべのハルカス店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
・2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店
・大阪国際空港 伊丹空街
・大阪国際空港 JAL PLAZA
その他、大阪を中心とした土産売店、土産コーナーで随時販売予定