お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。トランプ米大統領が自身のSNSでホルムズ海峡を封鎖、管理すると投稿したことを受け、独自の表現で反応した。

米国とイランは、仲介を申し出たパキスタンの首都イスラマバードで戦闘終結に向けた協議を行ったが、合意に至らなかった。これを受けてトランプ大統領が投稿した。

カズは、「核開発等々の面で合意に至るというのが双方の国の意見がどうしてもまとまらないのはある程度、予測はしていたし、みんな予測はしていたと思う。1回、交渉のテーブルについたというのはポジティブにとらえるという考え方だと思うんですけど」と、協議が行われたことは評価した。

その後、「今回のイランに対する攻撃で、他国によって海峡が管理される、封鎖されるというのは、米国にとってやっぱりリスクがあるものだと再認識された。その解決策が自分たちで管理、封鎖してしまおうというのは、合理的でシンプルでめっちゃ暴力的なアイデアだなと思いますね。海峡を封鎖し続けるとなると、そのコストはどうやって回収するのかなっていうのは結構、疑問ですね」と、トランプ大統領の手法に首をかしげた。