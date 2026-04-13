お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が13日までに自身のインスタグラムを更新。人気女性アイドルと東京ディズニーシーの25周年記念イベント「スパークリング・ジュビリー」を楽しむ姿を公開した。

「東京ディズニーリゾートの皆様からご招待いただき、東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー”伺いました」とつづり、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織、元日向坂46の加藤史帆、元日向坂46の佐々木久美とダッフィー&シェリーメイのグリーティングを楽しむ姿などを公開。「ありがとうございます」と招待に感謝した。

「めっちゃ素敵でした！！！」と興奮。「ディズニーはやっぱりショーがいいっ！！！ミッキー、かっこいい！！！スター！！！！また絶対に会いに行きます！！！」と大満足の様子だった。

「ダッフィーもかわいかったなぁ シェリーメイもなぁ」と回想。「わたし、茶色い服着てったから、フレンズのひとりみたいになれたかな フレンズと言うより、茶色い服着て、ダッフィーを肩車したら、ダッフィーのペアレントみたいだね」とつづった。

この投稿に「豪華メンバーすぎます」「素敵な写真」「この4人が一堂に会するなんて……」「豪華なメンツ最高です」などの声が寄せられた。佐々木は「最高の思い出をありがとうございます はるな一族」とコメントした。