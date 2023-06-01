「眉毛いいね！」菊池風磨がアンバサダー就任！すれ違う人を褒めまくる初WEBCM公開

写真：優しく微笑む、timelesz 菊池風磨

timeleszの菊池風磨が、プロに任せる自眉ケア「HBL」ブランドアンバサダーに就任。初のWEBCMである「HBLしている人はみんないい顔してる」篇が4月13日より公開される。

■菊池風磨がワンカット撮影に挑戦！すれ違う人の眉毛を褒めながら歩く

HBL（旧ハリウッドブロウリフト）は、眉の形ではなく毛流れを整えることで、顔の印象を変える日本発の眉施術のこと。自分の眉の毛流れをふんわりと整えることで、メイクだけでは出せない「生まれつきのように自然で美しい眉」を創り出す。

そんなHBLは、眉も自己処理の世界から解き放ち「プロに任せることが当たり前になる文化」をつくることを目指していることから、眉を整えることで生まれる前向きな変化が、あらたな一歩を踏み出すきっかけになることを本CMにて表現。

今回、CMキャラクターとして菊池風磨を起用した最大の理由は、菊池がエンターテインメントの世界で示してきた「常識を塗り替える姿勢」にあるとのことで、アーティスト、俳優、MCとして第一線で活躍し続けながら、グループにオーディションで新メンバーを迎えるなど、これまでの枠にとらわれない挑戦し続けるその姿勢が、HBLが眉の世界で目指す変化と本質的に重なったようだ。

本CMは、菊池がカメラに語りかけながら歩き出すワンカットからスタート。廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です」と次々に声をかけ、その言葉に応えるように、登場人物たちは思わずパッと明るい笑顔に。軽快な音楽とともにテンポよく展開し、老若男女、世代を問わずHBLが広がっている様子をエネルギッシュに描き出す。

その流れの中で、菊池がバスケットボールのシュートに挑む場面も。果たして見事シュートは決まるのか（!?） そんな遊び心ある演出も見どころである。

ワンカットのカメラワークで様々な人物やシーンが次々に繋がり、映像のテンションも徐々に高まっていき、カメラが振り返ると、先ほど登場した人々が“いい顔”で並ぶポートレートカットに。

最後は再び菊池のカットへと戻り、「HBLしてる人はみんな良い顔してる」という力強いメッセージで締めくくられている。

■圧巻の集中力とお茶目な一面も見えた、CM撮影エピソード

今回のCMはワンカット撮影で行うため、入念な事前準備が進められた。現場にどこか心地よい緊張感が漂うなか、菊池が爽やかに登場。

難易度の高い撮影と聞き、当日を迎えるまで緊張していたようだが、いざカメラが回ると、リハーサル1回目からセリフもバスケットボールのシュートも見事に成功させる。カットがかかった瞬間、思わず「すごい…」と感嘆の声を漏らすスタッフもおり、現場は大きなどよめきと拍手に包まれた。菊池自身も「今以上は出ないかもしれない」と確かな手応えを実感。

メイクを直しながらも、真剣な表情でモニターをチェック。監督と修正ポイントを細かく話し込むなど、常に研ぎ澄まされた集中力で撮影はスムーズに進行した。

バスケットボールのシュートは、菊池にとっても特に緊張するシーンだったようで「シュートが“シュポッ”と入らないとドギマギしてしまう」と語っていた通り、ワンカット撮影のため、もし外しても立ち止まらずに次の動きへ進まなければならない。それでも本番では一度も外すことなく、抜群の運動神経を披露。

見事OKがかかった後には「出ちゃっているな、俺の器用さ」とお茶目なひと言でスタッフを笑わせる場面もあった。

また、シュートのタイミングではない場面で思わずゴールを決めてしまい、「やっちゃった」と立ち止まる可愛らしい一面も見られるなど、終始和やかな雰囲気の撮影となった。

■菊池風磨「奇跡的に全部うまくいった気がしています」CM撮影に手応え

Q.今回のCMでは「HBLしてる人はみんな良い顔してる」というコピーが印象的ですが、撮影を終えての感想を教えてください。

菊池風磨：今回のCMはとてもポジティブな世界観だったので、最後の「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフは特に大事にしていました。ワンカットでいろいろなシーンが繋がっていく撮影だったので大変な部分もありましたが、そこだけはしっかり決めようと思って臨みました。結果的に自分でも納得できる仕上がりになったと思いますし、奇跡的に全部うまくいった気がしています。ぜひCMを楽しんでいただけたら嬉しいです。

Q.CMの中で“キメ顔”のポイントはありますか？

菊池：やはり「HBLしてる人はみんないい顔してる」というセリフのシーンですね。HBLしている僕がいい顔してなかったらやばいじゃないですか（笑）。そこは絶対に外せないと思っていました。自然といい表情ができたと思いますし、自分でも「いい顔できたな」と思えた瞬間でした。

Q.「HBLをしてる人はみんな良い顔してる」という言葉通り、眉を整えて自信がつくと、笑顔や表情にも変化が出ると思います。最近、菊池さんが思わず「良い顔」になってしまった、最高に幸せな瞬間はいつですか？

菊池：眉毛を褒められたときですね（笑）。ここ数年で眉毛としっかり向き合うようになって、その中でHBLにも出会いました。なので、眉毛を褒めてもらえるとやはり嬉しいです。

Q.菊池さんご自身が「第一印象」で特に意識していることはありますか？

菊池：清潔感ですね。髪型もそうですし、僕は普段メイクをしないので、整えられるところは髪型と眉毛くらいなんです。…まあヒゲもありますけど（笑）。顔まわりの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています。人と会話していても目がいくところだと思うので、気をつけています。

Q.今回のCMをご覧になる方の中には、「新しい一歩」を踏み出す方も多いと思います。新しいことに挑戦する方へ、メッセージをお願いします。

菊池：まずは自分を信じてあげることが大事だと思います。自信を持つきっかけはいろいろあると思いますが、その一つとして眉毛を整えることもすごくいいと思っています。眉毛は表情にも関わりますし、清潔感も出ますよね。作り込みすぎず自然な形で整えることで、自分らしく新しい一歩を踏み出すきっかけになるのではないかなと思います。