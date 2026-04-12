インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ソース顔芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月10日時点で集まった4034票でのランキングを紹介します。

【写真】「え！ かっこいい！」 ソース顔イケメン芸能人の“近影”を公開！ トップ3全員も！

3位は、俳優の阿部寛さんでした。回答者からは「掘りも深くて色も黒くて顔も濃くてめちゃくちゃソース顔だと思います」「彫りが深く、鼻筋が通っていて、目力も強いです」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の竹野内豊さんでした。「クールなソース顔イケメンの代表かなと感じるのは竹野内さんです」「ソース顔界で一番かっこよくて男前だと思います！ 彫りが深くて、渋さが半端ないです」などのコメントが見られました。

そして、1位は、俳優の新田真剣佑さんでした。「ソース顔の中でも珍しい涼しげなタイプのイケメンです」「もう、新田さんしか勝ちません！ ソース顔の中で上位に入る美顔ですね！」などの回答が集まっていました。