坂本花織、五輪公式が“神動画”で26歳をお祝い 海外ファンからも反響「これからの人生もあなたらしく」「デートしたい！」
オリンピックが4月10日、日本公式Xを更新。4月9日で26歳の誕生日を迎えた坂本花織（26）を特別な動画でお祝いし、ネット上で大きな反響が寄せられている。
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投稿された動画は、ミラノ・コルティナ五輪で見せた坂本の名シーンを凝縮したもの。団体戦で仲間と歓喜する様子や、中井亜美（17）にイヤホンを装着したシーン、さらにはアリサ・リウ（20）との表彰台や会見場でのほほ笑ましい一幕など、坂本の魅力が詰まった内容となっている。
五輪公式Xは、「リンクの外でも、その人柄でフィギュアスケートの魅力を世界に届けてくれました」と祝福のメッセージを添えて、坂本の功績を称えた。
この投稿には、国内外のXユーザーから「This is so cute」「大好きなかおちゃん、 お誕生日おめでとう」「これからの人生も 元気にあなたらしく」「とりあえず坂本花織とデートしたい！！（ハードル高過ぎ）」といったコメントが寄せられている。