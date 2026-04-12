オリンピックが4月10日、日本公式Xを更新。4月9日で26歳の誕生日を迎えた坂本花織（26）を特別な動画でお祝いし、ネット上で大きな反響が寄せられている。

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投稿された動画は、ミラノ・コルティナ五輪で見せた坂本の名シーンを凝縮したもの。団体戦で仲間と歓喜する様子や、中井亜美（17）にイヤホンを装着したシーン、さらにはアリサ・リウ（20）との表彰台や会見場でのほほ笑ましい一幕など、坂本の魅力が詰まった内容となっている。

五輪公式Xは、「リンクの外でも、その人柄でフィギュアスケートの魅力を世界に届けてくれました」と祝福のメッセージを添えて、坂本の功績を称えた。

【画像】坂本花織 世界フィギュア 優勝から一夜明け、撮影に応じる坂本花織＝２８日、プラハ（共同）

この投稿には、国内外のXユーザーから「This is so cute」「大好きなかおちゃん、 お誕生日おめでとう」「これからの人生も 元気にあなたらしく」「とりあえず坂本花織とデートしたい！！（ハードル高過ぎ）」といったコメントが寄せられている。