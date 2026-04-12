【ひらがなクイズ】スポーツ観戦がヒント！ 「共通の2文字」を1分以内で当ててみよう
日々のルーティンに少しの刺激を加える、ひらがな穴埋めパズルに挑戦してみませんか？
今回は、精神的な支えから物理的な輝きまで、多岐にわたる言葉をそろえました。4つの空欄をすべて埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、多角的に推測してみましょう。
□□えん
たい□□
□□ごん
に□□だち
ヒント：スポーツの試合などで、選手に力を与えるために声を出したり拍手をしたりすることを何と呼ぶ？
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「おう」を当てはめると、次のようになります。
おうえん（応援）
たいおう（対応）
おうごん（黄金）
におうだち（仁王立ち）
仲間を励ます「応援（おうえん）」や、物事を処理する「対応（たいおう）」の中に、価値ある「黄金（おうごん）」や、迫力満点の「仁王立ち（におうだち）」が共通のひらがなで結ばれていました。漢字に変換すると「応」「黄金」「仁王」とそれぞれ異なる字面が現れますが、ひらがな2文字で読み解くと見事な一致を見せます。すべての単語がカチッとつながった瞬間の充足感を楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、精神的な支えから物理的な輝きまで、多岐にわたる言葉をそろえました。4つの空欄をすべて埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、多角的に推測してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□えん
たい□□
□□ごん
に□□だち
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正解：おう正解は「おう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おう」を当てはめると、次のようになります。
おうえん（応援）
たいおう（対応）
おうごん（黄金）
におうだち（仁王立ち）
仲間を励ます「応援（おうえん）」や、物事を処理する「対応（たいおう）」の中に、価値ある「黄金（おうごん）」や、迫力満点の「仁王立ち（におうだち）」が共通のひらがなで結ばれていました。漢字に変換すると「応」「黄金」「仁王」とそれぞれ異なる字面が現れますが、ひらがな2文字で読み解くと見事な一致を見せます。すべての単語がカチッとつながった瞬間の充足感を楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)