＜中間速報＞稲垣那奈子、小林光希ら4人が首位に並ぶ混戦 連覇を狙う安田祐香は1打差で後半へ
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、通算2勝目を狙うウー・チャイェン（台湾）、ツアー初優勝を狙う小林光希、岡山絵里、稲垣那奈子の4人がトータル7アンダーで首位に並んでいる。
【写真】頭の位置がすごい…竹田麗央のスイングが超パワフル
1打差5位タイには連覇を狙う安田祐香、岩井明愛、高野愛姫、吉田鈴、皆吉愛寿香が続いている。女王・佐久間朱莉は2打差のトータル5アンダー・10位タイ。竹田麗央はトータル4アンダー・12位タイにつけている。前週優勝の高橋彩華はトータル3オーバー・46位タイとなっている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
【写真】あどけない！ JK時代の吉田鈴
今季日本初戦で予選落ちも…渋野日向子「下を向くのがアホらしくなる」
安田祐香が練習で使うスティックはなんのため？ ドローヒッター必見「手元が浮かずに下半身の力を使えます」【大西翔太のHOTSHOT】
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
【写真】頭の位置がすごい…竹田麗央のスイングが超パワフル
1打差5位タイには連覇を狙う安田祐香、岩井明愛、高野愛姫、吉田鈴、皆吉愛寿香が続いている。女王・佐久間朱莉は2打差のトータル5アンダー・10位タイ。竹田麗央はトータル4アンダー・12位タイにつけている。前週優勝の高橋彩華はトータル3オーバー・46位タイとなっている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
【写真】あどけない！ JK時代の吉田鈴
今季日本初戦で予選落ちも…渋野日向子「下を向くのがアホらしくなる」
安田祐香が練習で使うスティックはなんのため？ ドローヒッター必見「手元が浮かずに下半身の力を使えます」【大西翔太のHOTSHOT】
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード