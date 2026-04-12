スズキが「新スイフト」“本格スポーツ仕様”を初公開！

2026年も春を迎え、モータースポーツやクルマのイベントが本格的にシーズンインするなか、スズキのコンパクトカー「スイフト」を愛するファンにとって見逃せないニュースが発表されました。

同年4月19日に富士スピードウェイ（静岡県駿東郡）で開催される「シン・モーターファンフェスタ2026」において、歴代モデルのオーナーが愛車とともに集う「MFF2026スイフト オーナーズミーティング」が実施さるのですが、この熱気あふれる会場に、スズキが興味深い参考出品車「スイフト エアロコンセプト（SUZUKI SPORT×AWIN）」を持ち込むことを明らかにしたのです。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新スイフト」“本格スポーツ仕様”です！（90枚）

日常での使い勝手の良さやキビキビとした軽快な走り、さらに先進の安全装備を備え、長年にわたって国内外で高く評価されてきたスイフト。

現行モデルもそのDNAを受け継ぎつつ、洗練されたスタイリングと快適性を高めています。

今回お披露目されるコンセプトモデルは、そんな完成度の高い現行スイフトをベースに、よりスポーティでアグレッシブな方向へとカスタマイズされた特別な一台として仕立てられています。

車名に冠された「AWIN（エーウィン）」とは、スズキの純正アクセサリー製造を担うパートナー企業の子会社であり、アフターマーケット向けのエアロパーツを中心に、デザインから開発、製造までを一貫して手がけている実力派のメーカーです。

そして今回のコンセプトモデルには、このAWINが持てるノウハウと技術を注ぎ込んで製作した専用のエアロパーツが装着されています。

特筆すべきは、これらのエアロパーツがあくまで今回の展示のためだけに作られた参考出品車専用のアイテムであり、AWIN自身でも一般販売を行っていないという点。

つまり、街中のディーラーやカー用品店では絶対に目にすることができない、極めて希少なスタイリングを纏っているのです。

さらに気になるのが、このコンセプトモデルの名称にも採用されている「SUZUKI SPORT（スズキスポーツ）」の存在です。

SUZUKI SPORTと言えば、かつてモータースポーツの舞台やチューニングパーツのブランドとして一時代を築き、スイフトスポーツなどの走りを支えてきた伝説的なネーミング。

このブランド名が、AWINとのコラボレーションという形でこのエアロコンセプトに与えられているのです。

その詳細は明かされていませんが、モータースポーツの聖地である富士スピードウェイという舞台にスズキが出展するモデルとして、これほど相応しいクルマは無いでしょう。

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今回の舞台となるMFF2026スイフト オーナーズミーティングは、会場内のP18駐車場を貸し切り、歴代スイフトおよびスイフトスポーツのオーナーが200台規模で集結する大規模なファン交流イベントです。

同じクルマを愛する仲間たちが情報交換や交流を楽しむ空間のど真ん中に、メーカー自らが仕立てた特別なコンセプトカーが展示される粋な計らいは、ミーティングの盛り上がりをさらに引き上げることでしょう。

はたして、現行スイフトの流麗なフォルムにモータースポーツ直系の空力思想を感じさせる造形が、一体どのように融合しているのか。

実車を目の前にした際の迫力は、スイフトファンのみならず、クルマ好きの心をくすぐるはずです。