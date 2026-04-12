話のネタになりそうな「茨城県のお土産」8選！ 2位「だるま納豆」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：だるま納豆（だるま食品）／38票2位にランクインしたのは、水戸納豆の老舗・だるま食品の「だるま納豆」です。茨城県といえば言わずと知れた納豆の名産地。中でも、藁（わら）に包まれた伝統的なビジュアルの納豆は、県外の人にとってインパクト抜群で「これぞ茨城」という話題性に事欠きません。大豆の旨味が凝縮された本格的な味わいは、食卓の主役になる逸品です。回答者からは「ダルマの絵柄が描かれたパッケージでネタになりそうです」（50代女性／広島県）、「名前が面白いです。ご当地ではスーパーでも売ってるそうです」（30代女性／東京都）、「茨城といえば、納豆。納豆にまつわるものなら話題になる」（30代女性／兵庫県）といった声がありました。
1位：納豆チップル（リスカ）／98票堂々の1位は、リスカの「納豆チップル」でした！茨城県常総市に本社を置くメーカーが手掛けるこのスナックは、袋を開けた瞬間に広がる本格的な納豆の香りと、独特のネバネバ感が再現された驚きのクオリティが特徴です。手軽に買える親しみやすさと、「納豆のスナック菓子」という意外性が、まさに旅行や出張の「話のネタ」として多くの支持を集めました。回答者からは「どんな味がするのか気になり、話題になりそうです」（40代女性／青森県）、「美味しいのかは微妙なところだけど、話のネタにはぴったりのお土産だと思う」（40代女性／群馬県）、「納豆をスナックにした珍しさがあり、話題になりやすいからです」（20代男性／宮城県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)