【アベマ30時間】『今日好き』メンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボ RISING・ZEROが悲願の優勝に大号泣
ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が11日、生放送された。
【写真】今回も美男美女揃い…『クライストチャーチ編』参加メンバー
「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行った。
オープニングでは、横浜・ぴあアリーナに参加アーティストのCANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、中務裕太（GENERATIONS）と、審査員のえりなっち、GENTA YAMAGUCHI、KATSU ONE、審査委員長のTRF・SAM、「ABEMA」初出演にて企画MCを務めるHey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が登場。参加者全員でHey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」を踊り、会場は大歓声に包まれた。
1番目に登場したのは、伊藤彩華（あやか）、今井環希（たまき）、岩間夕陽（ゆうひ）、表すみれ（すみれ）、佐藤芹菜（せりな）、多田梨音（りのん）の6人による“SANAGI（さなぎ）”。CUTIE STREETとのコラボ後、たまきは「殻を破れた」、りのんは「さなぎから蝶になれた」と語り、審査員のえりなっちからも「CUTIE STREETに引けを取らない成長を感じて素晴らしかった」と高い評価を受けた。
2番目に登場したのは、榎田一王（いおう）、酒井理央（りお）、西小路侑汰（ゆうた）の3人による“RISING・ZERO（ライジング・ゼロ）”。伊野尾慧から「練習したことを手放して今を楽しんで」とエールを受けた3人は、本番後にりおが「楽しみの方が強かった」と語る躍動を見せ、審査員のKATSU ONEも「本当に楽しくやっていた、ブレイキンも素晴らしかった」と称賛した。
3番目に登場したのは、内田金吾（きんご）、曽根凌輔（りょうすけ）、中村圭佑（けいすけ）、松本一彩（いっさ）の4人による“TOP（トップ）”。練習時に伊野尾慧から「キラキラは出てた」、有岡大貴から「振り付けに苦労しているね」と激励された4人は、本番後に伊野尾から「カメラアピールがかわいくてキュンキュンしました」、審査員のGENTA YAMAGUCHIから「表情管理が素晴らしくてみんなキュンとしたはず」とそれぞれ最高の評価をもらった。
4番目に登場したのは、紗和（さわ）、代田萌花（もか）、田中陽菜（ひなた）、谷村優真（ゆま）、時田音々（ねね）の5人による“がむしゃら5（がむしゃらファイブ）”。世界大会出場経験のあるリーダー・ひなたが率先してチームを牽引し、さわの祖父の全面協力で、特設ステージを設置したさわの実家での特訓を乗り越えた5人。練習で初対面を果たしたCANDY TUNEが「元気をもらう」と語るほどの本気をぶつけ面々は、持ち前の明るさとチームワークで会場全体をフレッシュな熱狂に巻き込むステージを披露。審査員のえりなっちは、「CANDY TUNEってギャルなんですよ。それに勝っているくらいのギャルエナジーを感じました」とコメントした。
5番目に登場したのは、今井暖大（はると）、倉澤俊（しゅん）、鈴木駈（かける）、谷本晴（はる）の4人による“スカイボーイズ”。経験者のかけるが左腕を骨折する悲劇に見舞われるも、中務裕太の「シンクロより楽しむことを意識して」という言葉で笑顔を取り戻し、医師の許可を得てかけるを含む4人で立ったステージでは、GENERATIONSの中務裕太を監督に迎えたLIL LEAGUEとEXILEの「Choo Choo TRAIN」、GENERATIONSの「AGEHA」を披露。かけるは「（腕は）折れているんですけど頑張りました！」と笑顔でコメント。審査員のGENTA YAMAGUCHIは「アクロバットも素晴らしかったし、振り付けも難しいのにモノにしていて最高でした」とコメントした。
運命の結果発表では、審査員長のTRF・SAMより優勝は“RISING・ZERO”だと発表に。いおうは涙ながらに「みんなのおかげです、ありがとうございました」とコメント。SAMは「伸び率が一番すごかった。全てのチームお疲れ様、みんなかっこよかった！」と語り、伊野尾も「僕までグッとくる」とコメントし、会場全体が温かな感動と熱気に包まれる中、ステージは幕を閉じた。
【写真】今回も美男美女揃い…『クライストチャーチ編』参加メンバー
「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行った。
1番目に登場したのは、伊藤彩華（あやか）、今井環希（たまき）、岩間夕陽（ゆうひ）、表すみれ（すみれ）、佐藤芹菜（せりな）、多田梨音（りのん）の6人による“SANAGI（さなぎ）”。CUTIE STREETとのコラボ後、たまきは「殻を破れた」、りのんは「さなぎから蝶になれた」と語り、審査員のえりなっちからも「CUTIE STREETに引けを取らない成長を感じて素晴らしかった」と高い評価を受けた。
2番目に登場したのは、榎田一王（いおう）、酒井理央（りお）、西小路侑汰（ゆうた）の3人による“RISING・ZERO（ライジング・ゼロ）”。伊野尾慧から「練習したことを手放して今を楽しんで」とエールを受けた3人は、本番後にりおが「楽しみの方が強かった」と語る躍動を見せ、審査員のKATSU ONEも「本当に楽しくやっていた、ブレイキンも素晴らしかった」と称賛した。
3番目に登場したのは、内田金吾（きんご）、曽根凌輔（りょうすけ）、中村圭佑（けいすけ）、松本一彩（いっさ）の4人による“TOP（トップ）”。練習時に伊野尾慧から「キラキラは出てた」、有岡大貴から「振り付けに苦労しているね」と激励された4人は、本番後に伊野尾から「カメラアピールがかわいくてキュンキュンしました」、審査員のGENTA YAMAGUCHIから「表情管理が素晴らしくてみんなキュンとしたはず」とそれぞれ最高の評価をもらった。
4番目に登場したのは、紗和（さわ）、代田萌花（もか）、田中陽菜（ひなた）、谷村優真（ゆま）、時田音々（ねね）の5人による“がむしゃら5（がむしゃらファイブ）”。世界大会出場経験のあるリーダー・ひなたが率先してチームを牽引し、さわの祖父の全面協力で、特設ステージを設置したさわの実家での特訓を乗り越えた5人。練習で初対面を果たしたCANDY TUNEが「元気をもらう」と語るほどの本気をぶつけ面々は、持ち前の明るさとチームワークで会場全体をフレッシュな熱狂に巻き込むステージを披露。審査員のえりなっちは、「CANDY TUNEってギャルなんですよ。それに勝っているくらいのギャルエナジーを感じました」とコメントした。
5番目に登場したのは、今井暖大（はると）、倉澤俊（しゅん）、鈴木駈（かける）、谷本晴（はる）の4人による“スカイボーイズ”。経験者のかけるが左腕を骨折する悲劇に見舞われるも、中務裕太の「シンクロより楽しむことを意識して」という言葉で笑顔を取り戻し、医師の許可を得てかけるを含む4人で立ったステージでは、GENERATIONSの中務裕太を監督に迎えたLIL LEAGUEとEXILEの「Choo Choo TRAIN」、GENERATIONSの「AGEHA」を披露。かけるは「（腕は）折れているんですけど頑張りました！」と笑顔でコメント。審査員のGENTA YAMAGUCHIは「アクロバットも素晴らしかったし、振り付けも難しいのにモノにしていて最高でした」とコメントした。
運命の結果発表では、審査員長のTRF・SAMより優勝は“RISING・ZERO”だと発表に。いおうは涙ながらに「みんなのおかげです、ありがとうございました」とコメント。SAMは「伸び率が一番すごかった。全てのチームお疲れ様、みんなかっこよかった！」と語り、伊野尾も「僕までグッとくる」とコメントし、会場全体が温かな感動と熱気に包まれる中、ステージは幕を閉じた。