◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）が那須川天心（27＝帝拳）に、9回終了後棄権を申し入れてTKO負け。“レジェンド”はWBCバンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を逃した。試合後は頭部強打した影響で救急搬送された。

軽量級のレジェンドが初参戦の日本のリングで散った。序盤からなかなか流れを掴めなかったエストラダ。4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が37−39でリードを許した。

6回途中には偶然のバッティングで倒れるアクシデントも起こった。8回終了後の公開採点では75−77、74―78、73―79でもリードを広げられた。9回終了後にはコーナーから立ち上がれず棄権を申し入れてTKO負けを喫した。試合後にはコーナーで涙を流した。リングを降りると、左脇腹付近を押さえながら花道を退場。そのまま救急搬送された。

試合後にエストラダのプロモーターであるフアン・エルナンデス氏は「エストの調整に問題はなかった。手を焼いたのは天心のスピードだった。スピードを持ってエストは攻略された」と振り返った。

棄権した理由については「止められる2ラウンド前に天心選手のパンチで骨折のような痛みだったようだ。呼吸するたびに痛みが出ていた。やめようと思ったのはエストの決断。トレーナーがコミッションドクターに聞いて、チームとして決めた。体調整えてから家族とバケーション楽しんでほしいので病院へ行くことにした」と説明。

今後について「十分休息与えた上でゆっくり決めたい」と明言を避けた。