三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。決意の言葉をつづった。

【写真】ここから…！決意の思いを込めた今市隆二のモノクロショット

　今市は今回、「ここから」とつづり、スタジアムのステージに1人で立つモノクロショットを投稿。一方で、過去の投稿がすべて消去されている。

　今市をめぐっては2025年7月31日に活動休止を発表していたが、26年から活動を再開していた。11、12日には行われるグループ15周年記念公演が行われることもあり、ファンからは「ずっと待ってたよ」「また一からやり直そうぜ」「またここから始まるね」との反響が寄せられている。