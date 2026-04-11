三代目JSB・今市隆二、インスタ全消し→決意の一枚に反響「ずっと待ってたよ」「また一から」
三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。決意の言葉をつづった。
【写真】ここから…！決意の思いを込めた今市隆二のモノクロショット
今市は今回、「ここから」とつづり、スタジアムのステージに1人で立つモノクロショットを投稿。一方で、過去の投稿がすべて消去されている。
今市をめぐっては2025年7月31日に活動休止を発表していたが、26年から活動を再開していた。11、12日には行われるグループ15周年記念公演が行われることもあり、ファンからは「ずっと待ってたよ」「また一からやり直そうぜ」「またここから始まるね」との反響が寄せられている。
【写真】ここから…！決意の思いを込めた今市隆二のモノクロショット
今市は今回、「ここから」とつづり、スタジアムのステージに1人で立つモノクロショットを投稿。一方で、過去の投稿がすべて消去されている。
今市をめぐっては2025年7月31日に活動休止を発表していたが、26年から活動を再開していた。11、12日には行われるグループ15周年記念公演が行われることもあり、ファンからは「ずっと待ってたよ」「また一からやり直そうぜ」「またここから始まるね」との反響が寄せられている。