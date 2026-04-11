唐沢寿明 大サービス炸裂！｢出川哲朗の充電させてもらえませんか？」10年目突入SPを放送！
テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。4月11日（土）夜6時30分からは「㊗10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルをお届けします！
【動画】出川哲朗”が、個性あふれるゲストと共に電動バイクで旅をする
今回の放送で2017年4月のレギュラー放送開始から10年目を迎える「充電旅」。おめでたい放送にふさわしい“九州パワスポ縦断の旅”です！宮本武蔵ゆかりの地であり、勝負の神様が祀られる熊本県熊本市の“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”からスタートし、福岡県太宰府市の“太宰府天満宮”を目指します。
ゲストライダーは女性ゲスト最多の5回目登場となる千秋と、1年に2度目で通算4回目となる俳優・唐沢寿明！ 千秋は、自身が出た放送回で最高視聴率が出たことを知ると「じゃあもっと優しくしてよ」と哲朗をタジタジにさせます。そして唐沢は充電先の民家で「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」「トイ・ストーリーのウッディで有名な唐沢寿明です」とサービス満点な自己紹介を披露！はたして幸先よく無事ゴールにたどり着くことはできるのか!?
10年目最初の節目から見どころ満載のリアルガチな“充電旅”2時間半スペシャルをお見逃しなく！
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）
2017年4月にレギュラー化した「充電させてもらえませんか？」が放送10年目に突入です！これまで温かく出川さんを迎えてくださった全国の皆さま、番組を見てくださった皆さま…本当にありがとうございます！ここまで出川さんが電動バイクで走った総距離は23111キロ。スイカメットも7代目になりました！ですが、まだまだ出川さんのリアルガチの旅は続きます。10年目の旅も出川さんとステキなゲストの皆さんの充電満タンな笑顔をお届けしますので、ぜひ番組を楽しんでいただけると嬉しいです！≪放送内容≫
◆女性最多登場の千秋と思い出話に花を咲かせる！10年目にして初!?食事に全くありつけずヤバいよヤバいよ！
雲巌禅寺を見学した一行は、沿道で元気に飛び跳ねる千秋と合流。千秋から「10年目おめでとうございまーす！」と祝福されると、出川は「千秋が出てくれた時に、なんと番組、全局並びの最高視聴率だった」と明かす。「それを取ったから、その翌年からレギュラーに決定になったのよ」と貢献を讃えるが、千秋から「えっ？知らなかった。じゃあ、なんでもっと優しくしてよ、この10年間」とまさかのお願いが飛び出し、出川はタジタジに。
電動バイクで出発し、千秋の子どもの話題になると「パリの空港で偶然再会して『こんな大きくなったの？』って話から、卒業と就職のお祝いをしようって言ってくれて」と語る千秋に、出川も「空港で話しかけてくんなかったら、絶対わかんないくらいだった。まさか立派になって」としみじみと思い出を語る。
民家やお店での充電で聞き出したおすすめのご飯屋さんを探す一行だが、ことごとく失敗し、なんと夕方になってもご飯にありつけない状況に…！「全然進んでないのに、何にも食べてないんだよ」という千秋に、出川も「こんな食ってないのマジ、10年で初めてだよ」と嘆く。さらに宿探しも満室続きの状況に「ヤバいよヤバい」と焦る3人。はたして無事に食事と宿を探し当てることはできるのか…！？
◆「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」唐沢寿明、まさかの1年以内に2度目の登場で特大サービス！？
翌日、筑後市で「哲ちゃん来たよ」と笑顔で登場の唐沢寿明と合流。出川が「1年以内に2回出た人は唐沢さんだけ」と感謝する。前回の猛暑ロケを振り返り「次はすごい寒い時に、男の修行で来たい」と約束していたことが明かされるが、当日の陽気に唐沢は、「絶対寒いと思ってきたら、ピンポイントで今日22度くらいある」と笑う。
充電先の民家では、主人がドラマ『白い巨塔』を観ようとしていたと知り、唐沢は「財前教授でお馴染みの唐沢寿明です」と自己紹介。出川が名シーンを再現しようとするも、すぐに我に返り「本物に演じてもらった方が」と無茶振り！唐沢は「夜中の3時に撮ったから忘れちゃったよ。その感覚も演技に入ってるんだから」と笑い飛ばす。さらに外出中の奥様には電話で「トイ・ストーリーのウッディで有名な唐沢寿明です」と大サービスを振りまく！
名物・久留米ラーメンを堪能し、名所“如意輪寺（かえる寺）”も参拝した一行は、ゴールの太宰府天満宮を目指す。しかし、「10年目突入スペシャルだから3人でゴールしよう」と意気込むも、無情にもバッテリーがなくなり「唐沢さん魂預けました！唐沢さんありがとう！さようならー！」と絶叫する出川に、唐沢は「さようならじゃないでしょうホントに」と苦笑い。まさかのゲスト一人が先行する事態に…。果たして一行は、10年目突入の節目に無事にゴールすることはできるのか！？
≪番組概要≫
【タイトル】「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」10年目突入SP
㊗10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP
【放送日時】2026年4月11日（土）夜6時30分〜夜8時55分
【放送局】テレビ東京 ほか
【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
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動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
【出演者】出川哲朗、熊谷D
【ゲストライダー】千秋、唐沢寿明
【公式HP】
【公式X】@tvtokyo_degawa
【公式Instagram】@tvtokyo_degawa
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
【動画】出川哲朗”が、個性あふれるゲストと共に電動バイクで旅をする
今回の放送で2017年4月のレギュラー放送開始から10年目を迎える「充電旅」。おめでたい放送にふさわしい“九州パワスポ縦断の旅”です！宮本武蔵ゆかりの地であり、勝負の神様が祀られる熊本県熊本市の“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”からスタートし、福岡県太宰府市の“太宰府天満宮”を目指します。
10年目最初の節目から見どころ満載のリアルガチな“充電旅”2時間半スペシャルをお見逃しなく！
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）
2017年4月にレギュラー化した「充電させてもらえませんか？」が放送10年目に突入です！これまで温かく出川さんを迎えてくださった全国の皆さま、番組を見てくださった皆さま…本当にありがとうございます！ここまで出川さんが電動バイクで走った総距離は23111キロ。スイカメットも7代目になりました！ですが、まだまだ出川さんのリアルガチの旅は続きます。10年目の旅も出川さんとステキなゲストの皆さんの充電満タンな笑顔をお届けしますので、ぜひ番組を楽しんでいただけると嬉しいです！≪放送内容≫
◆女性最多登場の千秋と思い出話に花を咲かせる！10年目にして初!?食事に全くありつけずヤバいよヤバいよ！
雲巌禅寺を見学した一行は、沿道で元気に飛び跳ねる千秋と合流。千秋から「10年目おめでとうございまーす！」と祝福されると、出川は「千秋が出てくれた時に、なんと番組、全局並びの最高視聴率だった」と明かす。「それを取ったから、その翌年からレギュラーに決定になったのよ」と貢献を讃えるが、千秋から「えっ？知らなかった。じゃあ、なんでもっと優しくしてよ、この10年間」とまさかのお願いが飛び出し、出川はタジタジに。
電動バイクで出発し、千秋の子どもの話題になると「パリの空港で偶然再会して『こんな大きくなったの？』って話から、卒業と就職のお祝いをしようって言ってくれて」と語る千秋に、出川も「空港で話しかけてくんなかったら、絶対わかんないくらいだった。まさか立派になって」としみじみと思い出を語る。
民家やお店での充電で聞き出したおすすめのご飯屋さんを探す一行だが、ことごとく失敗し、なんと夕方になってもご飯にありつけない状況に…！「全然進んでないのに、何にも食べてないんだよ」という千秋に、出川も「こんな食ってないのマジ、10年で初めてだよ」と嘆く。さらに宿探しも満室続きの状況に「ヤバいよヤバい」と焦る3人。はたして無事に食事と宿を探し当てることはできるのか…！？
◆「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」唐沢寿明、まさかの1年以内に2度目の登場で特大サービス！？
翌日、筑後市で「哲ちゃん来たよ」と笑顔で登場の唐沢寿明と合流。出川が「1年以内に2回出た人は唐沢さんだけ」と感謝する。前回の猛暑ロケを振り返り「次はすごい寒い時に、男の修行で来たい」と約束していたことが明かされるが、当日の陽気に唐沢は、「絶対寒いと思ってきたら、ピンポイントで今日22度くらいある」と笑う。
充電先の民家では、主人がドラマ『白い巨塔』を観ようとしていたと知り、唐沢は「財前教授でお馴染みの唐沢寿明です」と自己紹介。出川が名シーンを再現しようとするも、すぐに我に返り「本物に演じてもらった方が」と無茶振り！唐沢は「夜中の3時に撮ったから忘れちゃったよ。その感覚も演技に入ってるんだから」と笑い飛ばす。さらに外出中の奥様には電話で「トイ・ストーリーのウッディで有名な唐沢寿明です」と大サービスを振りまく！
名物・久留米ラーメンを堪能し、名所“如意輪寺（かえる寺）”も参拝した一行は、ゴールの太宰府天満宮を目指す。しかし、「10年目突入スペシャルだから3人でゴールしよう」と意気込むも、無情にもバッテリーがなくなり「唐沢さん魂預けました！唐沢さんありがとう！さようならー！」と絶叫する出川に、唐沢は「さようならじゃないでしょうホントに」と苦笑い。まさかのゲスト一人が先行する事態に…。果たして一行は、10年目突入の節目に無事にゴールすることはできるのか！？
≪番組概要≫
【タイトル】「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」10年目突入SP
㊗10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP
【放送日時】2026年4月11日（土）夜6時30分〜夜8時55分
【放送局】テレビ東京 ほか
【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
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【出演者】出川哲朗、熊谷D
【ゲストライダー】千秋、唐沢寿明
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