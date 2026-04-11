リーグ・アン 25/26の第29節 パリFCとモナコの試合が、4月11日02:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、サイモン・アディングラ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。パリFCのモーゼス・サイモン（FW）のアシストからジョナタン・イコネ（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

さらに8分パリFCが追加点。マーシャル・ムネツィ（MF）のアシストからチーロ・インモービレ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに21分パリFCが追加点。チーロ・インモービレ（FW）のアシストからジョナタン・イコネ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、36分、モナコのアラジ・バンバ（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

45分、モナコは同時に2人を交代。ラマイン・カマラ（MF）、ジョーダン・テゼ（DF）に代わりクリスティアン・マウィッサ（DF）、クレパン・ディアタ（MF）がピッチに入る。

ここで前半が終了。3-1とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、パリFCは同時に3人を交代。ジョナタン・イコネ（MF）、マキシム・ロペス（MF）、アダマ・カマラ（MF）に代わりルカ・コレオショ（FW）、リュディ・マトンド（MF）、アマリ・トラオレ（DF）がピッチに入る。

69分、モナコは同時に2人を交代。ティロ・ケーラー（DF）、ママドゥ・クリバリ（MF）に代わりポール・ポグバ（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）がピッチに入る。

71分パリFCが追加点。チーロ・インモービレ（FW）のアシストからルカ・コレオショ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。パリFCが4-1で勝利した。

なお、パリFCは59分にアダマ・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 04:10:30 更新