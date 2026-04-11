【ミニカー マジョレット】 4月11日発売 トイザらスで販売

カバヤ食品は「トイザらス」でミニカー「マジョレット」を4月11日より販売する。価格は999円より。

ミニカー「マジョレット」はフランスの鉄道模型･玩具メーカー・Rail-Routeが立ち上げたダイキャスト製ミニカーブランド。欧州車を中心とした実車志向のラインナップに加え、クリアパーツや開閉ギミックを備えた"遊べるミニカー"として評価を確立している。カバヤ食品はこの「マジョレット」を「トイザらス」で展開、玩具業界に参入する。4月13日14時からは『マジョレット公式オンラインショップ』をオープンし、自社でも販売を行っていく。

商品ラインナップは「ベーシック」モデル11製品。価格は999円。より精巧なデザインを楽しめる、「コレクション」モデルが4製品。価格は1,299円より。アソートシリーズの「ギフトパック」が5製品。価格は4,899円。

【ベーシック】

『プレミアムカーズ』ショールームに展示されているような選りすぐりの車種をピックアップ。店頭価格999円

『レーシングプレミアムカーズ』選りすぐりのレーシングカーを、迫力あるデザインと精巧な造形で再現したシリーズ。店頭価格999円

【コレクション】

『BMW デラックスカーズ』BMWの魅力を詰め込んだ特製ボックス付き製品。店頭価格1,299円

『コレクションシリーズ』精巧な造形と上質な仕上げを追求したプレミアムライン。店頭価格2,199円

【ギフトパック】

『ブラックエディション5 ピースギフトパック』精巧なディテールが際立つ、ブラック仕様の特別モデル5台セット。店頭価格4,899円

『メルセデスAMG 5 ピースギフトパック』Mercedes-AMG の魅力を凝縮した厳選モデルのアソート5台セット。店頭価格4,899円