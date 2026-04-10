4月9日、恋愛トークバラエティー『トークィーンズ』（フジテレビ系）が放送され、番組終盤には次回予告の映像が流れた。予告では、9人組グループ・Snow Manの向井康二と、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴がデートをする様子が映し出され、ファンの間で賛否の声が広がっている。

同番組は、毎週、ゲストを招き、恋愛観を掘り下げるトークが中心だが、人気企画のひとつとして『女性を喜ばせるデートプラン』をテーマにしたロケも放送されてきた。彼女目線でタレントの素顔を覗ける内容とあって人気は高く、過去にも中島健人やAぇ! groupの末澤誠也らが出演し、話題となった。

「向井さんは、2022年8月にも番組へ出演した経験がありますが、今回のようなデート企画への参加は初めてです。予告には、ドライブ中に食事を“あーん”する場面や、雪山で手をつなぐシーンなどがあり、ふだんの明るいキャラクターとは異なる“彼氏”としての一面が垣間見える内容となっていました」（芸能ジャーナリスト）

一方で、この企画には賛否がわかれている。X上では、

《福田麻貴と康二のデート嫌すぎる嫌すぎる 嫌すぎる 嫌すぎる嫌すぎる》

《ガチ無理なんで福田やねん、、、》

といった、“お相手”への拒否反応が相次ぐ一方、

《お笑いの人ならまだ見れるかな》

と、福田との共演歴の多さから、安心感を示す声も見られるなど、評価は分かれている。

「向井さんは、ファンのなかに一定数の『リア恋枠』と呼ばれる“本気で恋愛対象として推す”人たちがいます。その人たちにとっては、女性演者との距離が近いほど抵抗感が出やすい傾向にあります。相手が誰であれ、批判の声が出るのは想定内ではありますが」（前出・芸能ジャーナリスト）

だが、福田はとくに拒否感を持たれやすい理由があるという。

「福田さんは2022年1月、『文春オンライン』で俳優の岡田将生さんとの居酒屋デートが報じられ、話題となったほか、2025年8月に配信された霜降り明星・粗品さんのYouTube企画『一人賛否』で『ジャニーズと飲んでる場合ちゃうぞ、ボケ』と暴露されたことがあります」（同前）

要するに、ファンからすると“ガチ感”があるというわけだ。

「福田さんはバラエティ能力が高く、番組としては安定したキャスティングですが、アイドルファンの視点からは、仕事以外でも“飲みに行く存在”というイメージがついてしまっているようです。粗品さんの言っていた『ジャニーズ』が誰を指すかは不明ですが、共演回数が多いだけに、ファンは勘ぐりたくなってしまうのでしょう」（同前）

予告から話題となっているデート企画。2週にわたっての放送とされているが、1週めの放送後、どのような反響があるだろうか……。