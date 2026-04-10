1児の母・丘みどり、娘＆三田村邦彦との寄り添いショット公開「娘さん大きくなってる」「表情が優しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】演歌歌手の丘みどりが4月10日、自身のInstagramを更新。娘と俳優の三田村邦彦との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳演歌歌手「大きくなってる」娘＆人気俳優との寄り添いショット
丘は「三田村さんに美味しい焼肉屋さんへ連れて行っていただきました！！」とつづり、三田村との交流を報告。「娘は大好きなタンをたくさん食べました」と明かし、三田村と愛娘との微笑ましい3ショットを披露した。「とーっても楽しい夜でした」と嬉しそうに締めくくっている。丘と三田村は、三田村がMCを務めるテレビ大阪系「おとな旅あるき旅」（毎週土曜18時30分〜）のエンディングテーマ曲をデュエットしている。
この投稿に「本当の家族みたい」「娘さん大きくなってる」「三田村さんの表情が優しい」「娘さんも美味しいお肉に大満足だね」「タン好きなんて通ですね」「プライベートでも仲良しなのが伝わる」「温かい雰囲気」といった声が寄せられている。
丘は2021年5月に一般男性と再婚、同年10月に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳演歌歌手「大きくなってる」娘＆人気俳優との寄り添いショット
◆丘みどり、娘と三田村邦彦との3ショット公開
丘は「三田村さんに美味しい焼肉屋さんへ連れて行っていただきました！！」とつづり、三田村との交流を報告。「娘は大好きなタンをたくさん食べました」と明かし、三田村と愛娘との微笑ましい3ショットを披露した。「とーっても楽しい夜でした」と嬉しそうに締めくくっている。丘と三田村は、三田村がMCを務めるテレビ大阪系「おとな旅あるき旅」（毎週土曜18時30分〜）のエンディングテーマ曲をデュエットしている。
◆丘みどりの投稿に反響
この投稿に「本当の家族みたい」「娘さん大きくなってる」「三田村さんの表情が優しい」「娘さんも美味しいお肉に大満足だね」「タン好きなんて通ですね」「プライベートでも仲良しなのが伝わる」「温かい雰囲気」といった声が寄せられている。
丘は2021年5月に一般男性と再婚、同年10月に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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