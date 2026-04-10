EXILEの松本利夫（50）が10日、都内で、福井工大や福井工大福井高校を運営する学校法人金井学園とLDH JAPANのダンスレッスンに関する基本契約の調印式に出席した。

ダンスを通じて生徒の多様な個性と創造性を育む金井学園の新たな取り組みで、福井工大福井高校と中学校にダンス部を設立するにあたり、LDHが特別カリキュラムレッスンを提供する。LDHと学校との提携は2例目（埼玉・浦和学院と提携済み）で、松本は同部のスペシャルサポーターとして月に1回指導に参加する。

生徒には、成功体験を通して夢の大切さを説いていくとし「現実的な夢の見つけ方や追いかける方法、モチベーションの保ち方をリアルにお伝えしたい。ダンス以外の部分までお伝えさせてもらいたい。人を育てるということをしていきたい」と語った。

21日と22日にはEXILEの約3年半ぶりの東京ドーム公演を控える。松本もスペシャルメンバーとしての出演が決定しており「久しぶりすぎて正直ビビっている」と苦笑いを浮かべた。出演が決まり体作りに励んでいるといい、「食事制限とかトレーニングで6キロぐらい痩せた。結構なもんですよ」とにやり。「やるからには皆さんに満足以上のものをお届けできるようにしたい。来てよかったと思ってもらえるように、頑張ります」と意気込んだ。