瀬戸内レモンのケーキ･パウンドケーキ･クッキーをセットにした「瀬戸内レモダン」が今年も登場【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から8月中旬頃までの間、全国の店舗で瀬戸内レモンを使った焼菓子の詰め合わせ「瀬戸内レモダン」を販売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。

オンラインショップでは、4月中旬から順次発売する。

【「瀬戸内レモダン」の画像はこちら】レモンのイラストが目を引くレトロモダン調のパッケージに焼菓子3種を詰め合わせた

〈瀬戸内レモンの果汁･ピール･ペーストを使った焼菓子をアソート〉

まろやかな酸味が特徴の瀬戸内レモンを使用した焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場する。『懐かしのレモンスイーツをモダンにアレンジした焼菓子』をコンセプトに、瀬戸内レモンの果汁･ピール･ペーストを使用した3種の焼菓子をアソートした。

「瀬戸内レモンケーキ」は、瀬戸内レモン果汁&ペーストを生地に練り込んだ爽やかな味わい。「瀬戸内レモンパウンド」は、ふんわりとした食感から広がる瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさに、瀬戸内レモンのピールの果肉感とほろ苦さを合わせた。さっくり食感の「クッキー(瀬戸内レモン)」は、生地に瀬戸内レモンのピールを練り込み、レモンの甘ずっぱさが楽しめる。

また、パッケージには、レモンのイラストが目を引くレトロモダン調のデザインをあしらった。

◆瀬戸内レモダン(5個入) 税込702円

内容:瀬戸内レモンケーキ 2個、クッキー(瀬戸内レモン)2個、瀬戸内レモンパウンド 1個

◆瀬戸内レモダン(10個入) 税込1,728円

内容:瀬戸内レモンケーキ 3個、クッキー(瀬戸内レモン)4個、瀬戸内レモンパウンド 3個