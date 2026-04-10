阪神の茨木秀俊投手（２１）が１０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加した。初勝利を挙げた９日のヤクルト戦（甲子園）から一夜明け、今季は初安打も目指すことを誓った。

好投も目立った右腕だったが、２打数２三振に倒れたバッターボックスでの楽しそうな姿も話題となった。「昨日は打席に立ってみて、ちょっとやばいなっていうか、楽しかった」と心境を吐露。来季からＤＨ制が導入されることが決まっており、初安打を記録するなら今季が最後のチャンス。「打てるように頑張りたい」と力を込めた。体をのけぞらせた奥川のスライダーにも「すごかったです」と興奮を隠しきれない様子だった。

初勝利に多くのお祝いのメッセージも届いた。「（何件か）分からないです。埋もれていました」と、把握できないほどの数の祝福を受けた。「本当にありがたいですし、勝ったんだなって思いはあります」と実感も湧いた。母は現地で、父は自宅から観戦していたといい、「ＬＩＮＥ（ライン）来てました。『おめでとう』って」と照れながらも笑顔で明かした。