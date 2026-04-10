鎌田大地がECLでアシスト

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間4月9日にUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でフィオレンティーナ（イタリア）と対戦し、3-0で快勝した。

先発した日本代表MF鎌田大地は1アシストを含む2得点に絡む活躍で勝利に貢献。英国メディアのプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されるなど高評価だった。

鎌田は1-0で迎えた前半31分、ペナルティーエリア内への浮き球パスをMFダニエル・ムニョスへと送ってチャンスを演出。ムニョスの折り返しからFWジャン・フィリップ・マテタが放ったシュートはGKダビド・デ・ヘアに防がれるも、こぼれ球をMFタイリック・ミッチェルが押し込んだ。

さらに後半アディショナルタイム1分、鎌田が右サイドからゴール前へ正確なクロスを供給。これをFWイスマイラ・サールが地面に叩きつけるヘディングシュートでゴールへ決めた。クリスタル・パレスはホームで3点リードの大きなアドバンテージを手にし、準決勝進出に大きく前進。鎌田はその立役者となった。

英衛星放送局「スカイ・スポーツ」の選手採点で鎌田はスコアラーのミッチェルと並ぶチームトップタイの8点評価で、プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された。

また、クリスタル・パレスのデータを扱うXアカウント「Palace Report」はこの試合の鎌田のスタッツを公開。89分間プレーした鎌田は1アシストのほかに、パス成功43回中38回、チャンスクリエイト4回、ファイナルサードへのパス7回、デュエル勝利5回中4回、リカバリー4回と攻守両面で高い数値を叩き出し、「中盤のロールス・ロイス」と称されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）