風間俊介ら参加「推しマンガ総選挙」開催　LINEマンガ13周年記念

電子コミックサービス「LINEマンガ」が2026年4月9日（木）でサービス開始13周年を迎えることを記念し、4月9日（木）より「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」が開催される。

【写真】風間俊介、超特急・アロハ&リョウガ

本イベントは、さまざまなジャンルのテーマに沿ってユーザーが「推しマンガ」を投票する参加型企画。全13テーマのなかには、俳優・風間俊介が「語りたいマンガがたくさんある」と選んだ「心に刺さった名言マンガ」、超特急のアロハ&リョウガが考案した「展開が超特急なマンガ」などのテーマも用意されている。

投票は1テーマにつき1日1回可能。参加賞として、1回の投票ごとに1マンガコインがプレゼントされ、期間中毎日全テーマに投票すると182マンガコインを受け取ることができる。また特賞として抽選で130名には13,000マンガコインが当たるキャンペーンも実施される。

本イベントにて多くの読者から推された上位作品は、後日「LINEマンガ」にて発表予定だ。

また「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、投票内容をXにシェアすることで、抽選で13名に「えらべるPayⓇ」1万円分が当たるWチャンス賞へ参加可能。そのほか「春のイチオシ特集」と題した無料話増量キャンペーンや、お得なアイテムが必ず当たる13周年を記念したガチャの実施、「LINEマンガ」LINE公式アカウントの友だち限定で4月中毎日ガチャチケットを配布するプレゼント企画なども展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）