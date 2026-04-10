日米球界でトレーナー経験…高島誠氏が推奨する守備上達術

不規則なバウンドに対して素早く的確にグラブを出して捕球する能力は、守備力向上の鍵となる。また、実戦では走者の動きを確認しながら、飛んでくるボールに対処しなければならない場面も出てくる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、視覚情報に対する手の反応速度を高める方法として、ボール2球を使ったドリルを勧めている。

野球では同時に起きる複数の事象に対処する必要がある。高島さんは走者一、三塁の場面を例に挙げ、「野球はデュアルタスク（二重課題）じゃないといけない」と語る。一塁走者を一、二塁間に挟んだ場合、三塁走者の動きもケアしなければならない。一塁走者をアウトにすることだけに意識が向いて、三塁走者の生還を許しては元も子もない。視野を広く保ちつつ、目の前のプレーに対応しなければならない。

この能力を養うのがボールを2球使ったドリルだ。まず両手にボールを持ち、胸の前で構える。次にボールを空中に放し、素早く左右の手を入れ替えてキャッチする。ジャグリングのようにボールを交差させるのではなく、手を入れ替える動作を繰り返す。ボールの位置を変えないよう可能な限り素早く行う。

ポイントはリラックスすることだ。「力が抜けていないと難しい。よりリラックスしてほしい」。手の動きを速くすることで、捕ってから素早く投げる動きに近づいていく。特に内野手には習得してほしい体の使い方だ。

焦って肩や腕に無駄な力が入らないように注意したい。力を抜かないと、素早い手の入れ替えはできない。このドリルで目と手の連動性を高められれば、試合で複雑な状況に直面しても落ち着いて対処できる。あらゆる打球に対応する守備の土台ができるはずだ。（First-Pitch編集部）