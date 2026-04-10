アイアンは「前傾角をキープ」でナイスオン！人気女子コーチが解説

「エースゴルフクラブ西神田」の人気コーチ、吉本百花さんがいろんなお悩みに答えてくれます！ぜひ参考にしてみてください。

お悩み：ドラコンは無理でも、アイアンで届く距離を打てるニアピンくらいナイスオンして「権利アリ」としたい。ニアピンの旗に名前を書けるようになれますか？

練習いらずのお手軽ドリルです♪

Momoka's解決法：「前傾角をキープ」してダウンブローにインパクト！

テープがはがれると、手前からヘッドが入っている証拠

アイアンショットは、ダウンブローでインパクトしていきたい。インパクトゾーンが長くなり、フェースをボールに乗せることができます。これができないと方向性はおろか、タテ距離もそろいません。ポイントは前傾角のキープ！

アマチュアは前傾角が崩れてしまう人が多く、クラブがアンダー（下）から入りやすい。ニアピンホールでは打球のゆくえが気になってしまい、ヘッドアップが助長されるケースもありますね。

そこで、いつなんどきでも前傾角をキープして、ぶ厚いダウンブローインパクトを手に入れられるドリルを紹介するので、コンペ前に特訓しておきましょう！

バランスボールを「押して」前傾をキープ

アドレスの姿勢で、お尻と壁の間にバランスボールを挟んで素振りをする。バランスボールが落ちないように素振りするだけで、お尻の位置をキープする感覚を身につけられる。クラブを持たなくてもOK

テープを貼るだけ！お手軽ダウンブロードリル

アイアンはダウンブローに打って"スピン"でボールを浮かせるイメージ。

ドライバーとは逆のボールの飛ばし方になる

インパクトエリアの少し手前にガムテープを貼ることで、自然と上からヘッドを入れるイメージが沸いてくる（○）軸を右に倒して"すくい打つ"ような打ち方は×

いかがでしたか？ ガムテープを使って練習してみてください。

吉本百花

●よしもと・ももか/滋賀県出身。ツアープロである妹の吉本ひかるのサポートも行ないながら、レッスン活動も精力的に展開。ツアープロコーチの石井忍が主宰する「エースゴルフクラブ西神田」の人気コーチ。

●活動場所は？

東京都の「エースゴルフクラブ西神田」で、パーソナルレッスンをメインに活動している。ラウンドレッスンも実施中。

●レッスンのモットーは？

理論や理屈だけでなく〝感覚〞として、ゴルフスイングを身につけてもらえるようなレッスンを心がける。

●自身のセールスポイントは？

私自身、ツアープロを目指していましたし、妹は現役のツアープロです。現場（ラウンド）で必要とされるスキルや、起きやすいエラーについては熟知しています。練習場でうまく打つためではない、本番で役に立つレッスンをお伝えしています。