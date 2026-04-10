M!LKの佐野勇斗が自身のYouTubeに「【家賃7万】下積み時代に4年半住んだ街に帰ってみたよ」を更新した。

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動画は佐野が運転する車内からスタート。今回同行する佐野の親友・ユッケの提案により、佐野が下積み時代に住んでいた町、元住吉に向かうことに。目的地までの道中で、お気に入りの愛車や元住吉に住んでいた頃の懐かしい話、メンバーやファンへの感謝を語る佐野。そして、「マジで感謝を伝えたい、元住吉に。俺は。ありがとうって」と下積み時代を過ごした街に思いを寄せた。

帰宅する時にいつも通っていたという橋を前にすると「自分の車で通るの初めて。これちょっと感動するかも、やばい」と興奮を顕にした。また、橋から見える武蔵小杉のタワーマンションを指差し、「これを見て俺は、絶対住んでやる将来！ と思って頑張ってきたんすわ、うわあやべー！」と声をあげる。

そして、佐野が一番通っていた定食屋へ。毎日のように頼んでいたという生姜焼き定食を堪能し、お店を出てからも思い出のたつた揚げやラーメン屋を見つけては「やばい」を連呼。すると、ファンに声をかけられ、「好きすぎて滅！」ポーズを披露するというファンサービスも見せた。佐野は「ありがたいことだな」「嬉しいよね、ここまでみんな気づいてくれるの」と嬉しそうな様子。

最後は、セリフ練習をしにきていたという公園で思い出に浸り、今回の企画について「意外と久しぶりぃ～!!!っていう感じでも無かったかもしれない」「結構覚えてた」と感想を述べた佐野。元住吉の良さを改めて感じたようで、「芸能界って簡単じゃないんだと思ったのは元住吉」「思ってたよりも思い通りにいかない」と振り返り、「M!LKの名前を広めたいなと思ってたんだけどさ、結局やっぱりみんなが思うさ、M!LK広まったくない？と思うの去年まで（かかった）じゃん正直。いろんな試行錯誤してても10年かかるからさ、簡単じゃねぇよな～」としみじみとこぼしていた。

車内に戻った佐野は「初心を忘れずにドームツアーという目標に向かって、そして日本を元気にする目標に向かって頑張っていきたいと思います！なんか感傷に浸っちゃったね」と元住吉凱旋の感想を語り、ファンにとっても佐野自身にとっても実に感慨深い動画となった。

コメント欄では、「超彼女目線で運転姿見せてくれるの本当に助かる」「ファンの子の歌に『滅！』で対応するの神すぎんだろ！」「いきなり片手運転のメロイケメンいて最高」「いい人すぎて泣けてくる」「佐野さんがM!LKを続ける理由が【メンバーと一緒に居たいから】なの本当に嬉しい」などの反響が寄せられている。

（文=本 手）