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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人工知能や宇宙開発の「熱狂」と、「職人気質」」と題した動画を公開した。サンフランシスコで開催中のAI関連会議に参加した同氏が、AIや宇宙開発における「熱狂（ハイプ）」と、それを支える地道な「職人気質」について見解を語った。



サンフランシスコで開催されている人工知能の国際会議「AAAI スプリングシンポジウム」に参加中の茂木氏。OpenAIやAnthropic、xAI、Metaなど世界的なAI企業が集まる同地で、AIのエコシステムが構築されている現状を報告した。



世間ではAIの進化によるシンギュラリティや雇用の喪失など、AIに対する「ハイプ（熱狂）」が語られ、巨額投資が話題になっている。しかし、実際の会議内容は「非常にテクニカル」であり、地道な技術の積み重ねが行われていると指摘。これは月面探査を目指すアルテミス計画のような宇宙開発でも同様であり、「1個1個を支えているのは本当に地道なテクノロジーの積み重ね」だと語った。



さらに茂木氏は、こうした熱狂を支える細かな技術の積み重ねは「日本人の職人気質なんかともすごく関係する」と主張。ハリウッドの映画制作現場などにも触れつつ、「あんまり日本とシリコンバレー、サンフランシスコが違うと思う必要もない」と、現場レベルでの共通点を強調した。



動画の最後で茂木氏は、日本が持つ職人気質を評価しつつも、全体を包み込む「ハイプという熱狂の構造」をいかに作れるかが鍵になると提言。「そのあたりについて考えるいいきっかけになった」と語り、日本における新たなエコシステム構築の必要性を示唆して動画を締めくくった。