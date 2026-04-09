夜道の安全を高める高視認アイテム！ AURORA「反射アクセサリー」

記事ポイント ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップが2026年3月オープンUngrid・dazzlinの晴雨兼用傘をZOZOTOWN限定で先行予約販売傘・帽子・洋品まで人気ブランドをそろえる新たな購入窓口 ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップが2026年3月オープンUngrid・dazzlinの晴雨兼用傘をZOZOTOWN限定で先行予約販売傘・帽子・洋品まで人気ブランドをそろえる新たな購入窓口

オーロラが、国内最大級のファッションECモール「ZOZOTOWN」に「AURORA」公式ショップをオープンしています。

人気ブランド「Ungrid」「dazzlin」の晴雨兼用傘を限定先行予約販売する点が大きな魅力です。

百貨店で親しまれてきたブランド傘に、オンラインで出会える入口が広がっています。

AURORA「反射アクセサリー」

ショップ名：「AURORA」公式ショップオープン日：2026年3月販売場所：ZOZOTOWN販売商品：Ungrid・dazzlin 晴雨兼用傘コレクション（ZOZOTOWN限定・先行予約販売アイテム）展開商品：オリジナルアイテム「楽スポっ」フルラインナップ、傘・帽子・洋品など人気ライセンスブランド

今回の出店は、百貨店や専門店での購入が中心だったファッション雑貨を、より身近に選べる場として広がっています。

スマートフォンの普及や購買行動の変化を受けて、好きな時に買える利便性を重視した展開になっています。

ZOZOTOWNの高い集客力を生かし、既存のファンだけでなく新しい層にもブランドの世界観を届ける構成です。

Ungrid・dazzlinの晴雨兼用傘コレクション

Ungridは、ラフで抜け感のあるスタイルを映したシンプルで洗練された自動開閉式のミニ傘を展開しています。

サコッシュ付きで、カジュアルに持ち運びやすい実用性も備えています。

dazzlinは、トレンド感のあるディテールとやわらかなカラーリングを生かしたフェミニンなデザインをそろえています。

ドットフリルなど、日常使いに取り入れやすく気分が高まる意匠が魅力です。

どちらのブランドも、ファッションの延長で選べる晴雨兼用傘として存在感があります。

ZOZOTOWN限定の先行予約販売によって、人気ブランドの傘をいち早く選べる点が特徴です。

百貨店で人気のブランド傘や帽子、洋品までそろい、AURORAの魅力をオンラインでまとめて体感できる売り場になっています。

実用性とデザイン性を両立したアイテムが並び、毎日のコーディネートに自然になじむラインナップです。

ファッション雑貨をオンラインで選びたい人にとって、ブランドの幅が広いことも見逃せないポイントです。

人気ブランドの個性が傘に落とし込まれ、使いやすさと見た目の楽しさを両立しています。

ZOZOTOWNでの展開によって、AURORAのアイテムに触れるきっかけがさらに広がっています。

AURORA公式ショップの紹介でした。

よくある質問

Q. AURORA公式ショップはどこで展開されていますか？

A. AURORA公式ショップは、国内最大級のファッションECモール「ZOZOTOWN」で展開されています。

Q. 先行予約販売の対象商品は何ですか？

A. 人気ブランド「Ungrid」と「dazzlin」の晴雨兼用傘コレクションが、ZOZOTOWN限定で先行予約販売されています。

Q. 傘以外にはどのような商品がありますか？

A. オリジナルアイテム「楽スポっ」のフルラインナップに加え、傘・帽子・洋品など人気ライセンスブランドの商品も展開しています。

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