4月8日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」。スタジオには末澤誠也（Aぇ! group）、超ときめき♡宣伝部、松村沙友理、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、たくろうが登場した。

全国の学校に関するクイズを出題する中で、番組後半では、京都大学の「京大カレー部」についても紹介。2010年に発足しこれまで作ったカレーは200種類以上。日本全国のイベントに出店すれば常に完売。さらにローソンやピザハットなどといったブランドからもオファーを受け、コラボメニューを開発するほど。

そんな「京大カレー部」による歴代200種類超えのカレーの中から「最高傑作トップ2」を、クイズで正解したチームがスタジオでいただくことに。

1つ目が「カレー出汁茶漬け」。ペースト状にした玉ねぎ、生姜、ニンニク、トマトピューレに、研究を重ねた極秘配合・9種類のスパイス、そして鶏肉を加えて煮込み、スパイスチキンカレーを作る。出汁は、イワシ節、かつお節、昆布をゆっくり20分煮詰めるという本格派。白米にオリジナルカレーをのせ、熱々の出汁をかければ完成。学園祭では40分待ちの大行列ができた一品だという。

試食すると超ときめき♡宣伝部からは、「初めての味」「スパイシー」「おいしい」「今インドにいるのかと思いましたね」といった声が飛び交う。山内健司（かまいたち）は「スパイシーでピリ辛なんですけど、和風のお出汁でちょうどいい感じにマイルドになってます」とコメントした。

2つ目は、学園祭で1日1200食が完売したという「回鍋肉カレー」。中華料理に欠かせない八角とカレーのスパイスを合わせて中華風味のカレーを作り、そこに豚肉、豆板醤、甜麺醤を加えさらに中華料理風の味付けに。最後は、ピーマンのシャキシャキ炒めをカレーとサッと合わせ、スパイスを煮込んで作った香ばしい自家製ラー油を垂らせば完成。

試食すると「回鍋肉感もあるけど、スパイスがめっちゃウマいね」と安村。きむらバンド（たくろう）は「回鍋肉のご飯が進む感じも残りつつなんですけど、スパイスで奥深くなってますね」と味わった。

「京大カレー部」の中植さんは「こんな有名な方々に自分の作った料理を食べていただけるなんて、すごく光栄です」と笑顔を見せた。

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