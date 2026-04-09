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ニッポン放送は、「オールナイトニッポン」と「オールナイトニッポン0(ZERO)」の一部番組について、radikoポッドキャストでのアーカイブ配信を4月から開始する。

配信されるのは以下の6番組で、いずれも放送後、radikoのタイムフリー聴取期間(7日間)終了後の公開。

「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」 「ナインティナインのオールナイトニッポン」 「霜降り明星のオールナイトニッポン」 「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」 「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」 「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」

このうち4月にスタートした「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」と「松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)」を除く4番組は、2026年1～3月放送分が、すでにradikoポッドキャストとして配信されている。

なお、「ナインティナインのオールナイトニッポン」と「霜降り明星のオールナイトニッポン」、「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」の3番組はradikoポッドキャストでの配信期間が設けられており、各エピソード公開から1年間の配信となる。

radikoポッドキャストは聴取期限なし、一部を除いて配信期限なし、全国無料で聴取できるサービス。倍速再生も可能。