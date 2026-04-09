ポケモンは4月9日、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）について、現在までに確認している不具合のお知らせを公開した。

4月8日に配信開始されたNintendo Switch版「ポケモンチャンピオンズ」だが、現在ゲーム内においていくつかの不具合が発生中とのこと。「確認済みで修正対応を進めている不具合」は以下となる。

【確認済みで修正対応を進めている不具合】 「やどりぎのタネ状態」の説明文が誤っている。※バトル中は正しい計算がされている 特定の条件下でお互いのポケモンが同時にメガシンカする時、意図しない順番になることがある。 チュートリアルの一部のポケモンの性別表記に誤りがある。 公開されたコーディネートチームの一部のポケモンの性別表記に誤りがある。 アンコール状態になると、特性「ひらいしん」が正しく発動しないことがある。 バトル中に技の詳細を見ながら「メガシンカ」にカーソルを合わせ、Bボタンを押すと技が選択できない。

上記の不具合については、今後のデータ更新もしくはメンテナンスにて修正が予定されている。

□「現在発生している不具合について」のページ

また、4月10日8時から10時までメンテナンスが予定されていることも公式Xにて案内。メンテナンス中はゲームを利用することができないので注意してほしい。

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