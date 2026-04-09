「ポケモンチャンピオンズ」、発生中の不具合についてお知らせを公開4月10日8時からメンテナンスの実施も
ポケモンは4月9日、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）について、現在までに確認している不具合のお知らせを公開した。
4月8日に配信開始されたNintendo Switch版「ポケモンチャンピオンズ」だが、現在ゲーム内においていくつかの不具合が発生中とのこと。「確認済みで修正対応を進めている不具合」は以下となる。
上記の不具合については、今後のデータ更新もしくはメンテナンスにて修正が予定されている。
□「現在発生している不具合について」のページ
【不具合のお知らせ】- ポケモンチャンピオンズ【公式】 (@Poke_Champ_jp) April 9, 2026
現在までに確認している不具合についてのお知らせを公開しました。
確認済みの不具合については、今後のデータ更新もしくはメンテナンスにて修正を予定しております。
詳細はこちらをご確認ください。https://t.co/UihpLAPzzP pic.twitter.com/AeJScxKRaZ
また、4月10日8時から10時までメンテナンスが予定されていることも公式Xにて案内。メンテナンス中はゲームを利用することができないので注意してほしい。
【メンテナンス予告】- ポケモンチャンピオンズ【公式】 (@Poke_Champ_jp) April 9, 2026
『Pokémon Champions』は4月10日（金）8:00から10:00までメンテナンスを予定しております。
メンテナンス中はゲームをご利用いただけませんのでご注意ください。
終了時刻は前後する場合がございます。
ご協力のほど何とぞよろしくお願いいたします。#ポケモンチャンピオンズ…
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