水戸、FWパトリッキの期限付き移籍加入を発表「J1という最高の舞台でゴールを量産して…」
水戸ホーリーホックは9日、マドゥレイラEC（ブラジル）より期限付き移籍でブラジル人FWパトリッキが加入することを発表した。
なお、期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなり、同選手は背番号「20」を着用することも明らかになっている。
1998年9月5日生まれで現在27歳のパトリッキは、インテルナシオナルなど母国の複数クラブを渡り歩いているほか、韓国やホンジュラス、ベトナムなどでもプレーした経験を持っている。
加入が決定したパトリッキは水戸のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「日本、そして水戸ホーリーホックという素晴らしいクラブでプレーする機会をいただき、感謝しています。J1という最高の舞台で、ゴールを量産して、チームの目標達成のために自分の持てる力を全て出し切りたいと思います。ファンの皆さんに多くの喜びを届けるため、ピッチで全てを出し切ることを約束します！」
なお、期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなり、同選手は背番号「20」を着用することも明らかになっている。
1998年9月5日生まれで現在27歳のパトリッキは、インテルナシオナルなど母国の複数クラブを渡り歩いているほか、韓国やホンジュラス、ベトナムなどでもプレーした経験を持っている。
「日本、そして水戸ホーリーホックという素晴らしいクラブでプレーする機会をいただき、感謝しています。J1という最高の舞台で、ゴールを量産して、チームの目標達成のために自分の持てる力を全て出し切りたいと思います。ファンの皆さんに多くの喜びを届けるため、ピッチで全てを出し切ることを約束します！」