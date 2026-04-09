モデルの近藤千尋（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、次女の小学校入学式での夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（42）との入学式コーデを披露した。

「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました でも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と報告。

続けて「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」と紺のスーツ、青のネクタイに水色のシャツ姿の太田と、紺のセットアップ、白のブラウス姿の自身の夫婦ショットをアップ。

「憧れの小学校に向かう途中 何度も四葉のクローバーを探したり 笑笑 小さい身体にはまだランドセル大きいけどたくさんのことを学んでほしいな 最近は自転車が趣味の姉妹 怪我だけはしませんように」と締めくくった。

近藤の投稿にフォロワーからは「めっちゃいい写真ですね」「どこにいても絵になるわぁ さすがモデルさん！」「お二人の顔がホントに優しくてお子さんの幸せを願ってる顔でこっちまで幸せが伝わってきます」といった反響が寄せられている。

近藤は2015年に太田と結婚。17年に長女、19年に次女、24年に三女を出産した。