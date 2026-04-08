「覚悟を決めた顔ｗ」「諦めた顔しててカワイイ♡」と絶賛されているのは、お兄ちゃんに捕食されると思っている猫ちゃんの光景。脇腹を掴まれた猫ちゃんの姿に哀愁が漂っていると、温かい笑いが寄せられています。投稿は37万表示を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【写真：『お兄ちゃんに捕まった猫』の表情を見ると……絶望感が伝わってくる瞬間】

お兄ちゃんに捕食されると勘違いしたチョムスケちゃんは…

ある日、Xアカウント『あんしゃろちょむ』に「捕食されると思ってるチョム氏」というコメントともに投稿されたのは、なんともいえない表情を浮かべている茶白猫のチョムスケちゃんの姿。両脇をお兄ちゃんの手に支えられてとぼとぼと歩いているようなその姿がなんとも可愛らしいです。

そのお顔をよく見てみると、チョムスケちゃんは目をギュッとつむって、どことなく哀愁が漂っていたとのこと。その光景は、まさに捕食される直前の覚悟を決めた表情。投稿コメントによると、チョムスケちゃんはお兄ちゃんに捕まるたびにこのような姿になるのだとか。

このあと、チョムスケちゃんの身にいったい何が降りかかるのか…目一杯愛されている光景が目に浮かびます。

チョムスケちゃんのゆるゆるな魅力にキュン♡

そんなゆるい表情を見せてくれたチョムスケちゃんですが、チョムスケちゃんのゆるゆるな魅力は家族の猫ちゃんたちと過ごしている時にも見られるのだそう。別の日には、リビングで他の猫ちゃんたちとくつろいでいたチョムスケちゃん。すると次の瞬間…追いかけっこを始めた他の猫ちゃんが、チョムスケちゃんに体当たりをして駆け抜けていったのだとか！

そんな予想外の事態に、思わず呆然としてしまうチョムスケちゃん。そのお顔をよく見てみると…なんと小さな舌がちょこんと飛び出していたそう！

そんなチョムスケちゃんのゆるゆるの魅力に虜になってしまう人が続出しているのでした。

お兄ちゃんに捕まり哀愁を漂わせるチョムスケちゃんの光景には、「『ねこはもうおしまいです…』で草」「食べられる覚悟を決めた顔ｗ」「捕食されると思ってるの最高すぎるｗ」と温かな笑いが巻き起こることに。

Xアカウント『あんしゃろちょむ』では、そんな個性豊かな猫ちゃんたちの平和な日常が投稿されています。

チョムスケちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「あんしゃろちょむ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。