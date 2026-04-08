HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話の終盤、コーチ陣が4人の候補生を緊急招集。これまでにない緊張感の中で、最後通告とも取れる厳しい言葉を浴びせた。

【映像】練習生を呼び出し…コーチたちが怒る実際の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

緊急に集められた練習生たち。マーサ先生が「正直、今日、めちゃくちゃ残念だった。全員。なんでみんながここにいられているのかわからない」「歌詞覚えてきてない、メロディーわからない、振りがまだ飛ぶ。どういうこと？」「意識を変えないといけない」と切り出すと、プレスリー先生も「チャンスはたった一度なの。あなたたちが事の重大さを理解してるとは思えないわ。お願いだからもっと頑張って。明日までに違いがなければ、手遅れになる」と宣告。プロを目指す上での意識の低さを厳しく指弾した。