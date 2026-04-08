KARA知英、美脚際立つミニボトム春コーデ2種公開「エレガントもガーリーも似合う」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネート2種を公開した。
【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美脚際立つ春コーデ2選
知英は、モノトーンとピンクのミニボトムのコーディネートを投稿。ワンショルダーのホワイトトップスに黒のミニボトムを着用して椅子に座った写真や、襟元にフリルがあしわられたトップスミニボトムのレース素材のピンクのセットアップ姿のショットで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「エレガントもガーリーも似合う」「春っぽくて素敵」「スタイル抜群」「可愛さに目が釘付け」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美脚際立つ春コーデ2選
◆知英、美脚際立つミニボトムコーデ2種披露
知英は、モノトーンとピンクのミニボトムのコーディネートを投稿。ワンショルダーのホワイトトップスに黒のミニボトムを着用して椅子に座った写真や、襟元にフリルがあしわられたトップスミニボトムのレース素材のピンクのセットアップ姿のショットで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆知英の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「エレガントもガーリーも似合う」「春っぽくて素敵」「スタイル抜群」「可愛さに目が釘付け」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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