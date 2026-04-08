　女性アイドルグループ『SCRAMBLE SMILE(通称:スクスマ)』の吉田恵芽(よしだえめ)さんが7日にX(@eme_yoshida)を更新し、自身の名前の由来が浦和レッズの伝説的ストライカーであることを明かした。

　以前から浦和サポーターを公言していた吉田さんは同日、「渋谷から夢を掴む冒険に旅立とう!『SUPER SMILE SHOWTIME』」をコンセプトに掲げたスクスマへの加入を報告。意気込みなどを記す中で「あ、あと! お名前を気になってくださった方がいたので」と切り出し、名前のルーツを告白した。

「『恵芽』は本名です! 父が浦和レッズサポーターなので、エメルソン選手にちなんで『エメ』なのです」

「わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、ぜひサッカーのお話もしましょうっ」

　このポストにファンから「凄い由来」「ビックリ」「素敵な名前」「お父さんセンスがありすぎる」「カッコイイ」「なんだと それは推さないと」「こんな可愛いエメ最高」「応援します!」「エメ最強の外国人選手だったな〜」「今の浦和レッズ入って点とりまくって来てください」などの声が寄せられた。

　吉田さんは翌8日、「レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~! 実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました」と投稿。併せて当時の写真もアップすると、「素晴らしすぎる!!」「なんつーエリートサポ教育」「生粋のレッズサポだね」と再び反響を呼んだ。