「なんだと」「ビックリ」「可愛い」本名の由来は浦和“最強FW”…美女アイドルのルーツに反響
女性アイドルグループ『SCRAMBLE SMILE(通称:スクスマ)』の吉田恵芽(よしだえめ)さんが7日にX(@eme_yoshida)を更新し、自身の名前の由来が浦和レッズの伝説的ストライカーであることを明かした。
以前から浦和サポーターを公言していた吉田さんは同日、「渋谷から夢を掴む冒険に旅立とう!『SUPER SMILE SHOWTIME』」をコンセプトに掲げたスクスマへの加入を報告。意気込みなどを記す中で「あ、あと! お名前を気になってくださった方がいたので」と切り出し、名前のルーツを告白した。
「『恵芽』は本名です! 父が浦和レッズサポーターなので、エメルソン選手にちなんで『エメ』なのです」
「わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、ぜひサッカーのお話もしましょうっ」
このポストにファンから「凄い由来」「ビックリ」「素敵な名前」「お父さんセンスがありすぎる」「カッコイイ」「なんだと それは推さないと」「こんな可愛いエメ最高」「応援します!」「エメ最強の外国人選手だったな〜」「今の浦和レッズ入って点とりまくって来てください」などの声が寄せられた。
吉田さんは翌8日、「レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~! 実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました」と投稿。併せて当時の写真もアップすると、「素晴らしすぎる!!」「なんつーエリートサポ教育」「生粋のレッズサポだね」と再び反響を呼んだ。
以前から浦和サポーターを公言していた吉田さんは同日、「渋谷から夢を掴む冒険に旅立とう!『SUPER SMILE SHOWTIME』」をコンセプトに掲げたスクスマへの加入を報告。意気込みなどを記す中で「あ、あと! お名前を気になってくださった方がいたので」と切り出し、名前のルーツを告白した。
「わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、ぜひサッカーのお話もしましょうっ」
このポストにファンから「凄い由来」「ビックリ」「素敵な名前」「お父さんセンスがありすぎる」「カッコイイ」「なんだと それは推さないと」「こんな可愛いエメ最高」「応援します!」「エメ最強の外国人選手だったな〜」「今の浦和レッズ入って点とりまくって来てください」などの声が寄せられた。
吉田さんは翌8日、「レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~! 実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました」と投稿。併せて当時の写真もアップすると、「素晴らしすぎる!!」「なんつーエリートサポ教育」「生粋のレッズサポだね」と再び反響を呼んだ。
あ、あと!— 吉田恵芽 (@eme_yoshida) April 7, 2026
お名前を気になってくださった方がいたので
「恵芽」は本名です!✨️
父が浦和レッズサポーターなので、
エメルソン選手にちなんで「エメ」なのです⚽️
わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、
ぜひサッカーのお話もしましょうっ❤️
レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~!⚽️— 吉田恵芽 (@eme_yoshida) April 8, 2026
実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました❤️#浦和レッズ #エメルソン 選手#スクスマ #好田恵芽 https://t.co/OMLPyj3hiG pic.twitter.com/6cXfCmwh65
昨日は 浦和レッズvs湘南ベルマーレ の観戦行ってきました!⚽️— 吉田恵芽 (@eme_yoshida) July 7, 2024
悔しすぎる結果...♀️
でも初めて駒場スタジアムの観戦楽しかったです!
次は勝てますように!!✊♡#浦和レッズ #浦和レッズサポーター #駒場スタジアム #Jリーグ #サッカー観戦 #サッカー女子 pic.twitter.com/yMdEbBdHcr
先日、浦和レッズ vs 町田ゼルビアを観戦してきました— 吉田恵芽 (@eme_yoshida) May 27, 2024
ずっとハラハラドキドキだった
結果は残念だけど楽しすぎたよぅ!!❤️
やっぱりサッカー観戦だいすき~!♡#浦和レッズ #レッズサポ pic.twitter.com/l4cjmPZuVu