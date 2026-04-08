女性アイドルグループ『SCRAMBLE SMILE(通称:スクスマ)』の吉田恵芽(よしだえめ)さんが7日にX(@eme_yoshida)を更新し、自身の名前の由来が 浦和レッズ の伝説的ストライカーであることを明かした。以前から浦和サポーターを公言していた吉田さんは同日、「渋谷から夢を掴む冒険に旅立とう!『SUPER SMILE SHOWTIME』」をコンセプトに掲げたスクスマへの加入を報告。意気込みなどを記す中で「あ、あと! お名前を気になってくださった方がいたので」と切り出し、名前のルーツを告白した。

あ、あと!

お名前を気になってくださった方がいたので



「恵芽」は本名です!✨️

父が浦和レッズサポーターなので、

エメルソン選手にちなんで「エメ」なのです⚽️



わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、

ぜひサッカーのお話もしましょうっ❤️‍ — 吉田恵芽 (@eme_yoshida) April 7, 2026

レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~!⚽️



実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました❤️‍#浦和レッズ #エメルソン 選手#スクスマ #好田恵芽 https://t.co/OMLPyj3hiG pic.twitter.com/6cXfCmwh65 — 吉田恵芽 (@eme_yoshida) April 8, 2026

昨日は 浦和レッズvs湘南ベルマーレ の観戦行ってきました!⚽️

悔しすぎる結果...‍♀️

でも初めて駒場スタジアムの観戦楽しかったです!

次は勝てますように!!✊♡#浦和レッズ #浦和レッズサポーター #駒場スタジアム #Jリーグ #サッカー観戦 #サッカー女子 pic.twitter.com/yMdEbBdHcr — 吉田恵芽 (@eme_yoshida) July 7, 2024

先日、浦和レッズ vs 町田ゼルビアを観戦してきました

ずっとハラハラドキドキだった

結果は残念だけど楽しすぎたよぅ!!❤️‍

やっぱりサッカー観戦だいすき~!♡#浦和レッズ #レッズサポ pic.twitter.com/l4cjmPZuVu — 吉田恵芽 (@eme_yoshida) May 27, 2024

「『恵芽』は本名です! 父が浦和レッズサポーターなので、エメルソン選手にちなんで『エメ』なのです」「わたし自身も浦和レッズとサッカーがだいすきなので、ぜひサッカーのお話もしましょうっ」このポストにファンから「凄い由来」「ビックリ」「素敵な名前」「お父さんセンスがありすぎる」「カッコイイ」「なんだと それは推さないと」「こんな可愛いエメ最高」「応援します!」「エメ最強の外国人選手だったな〜」「今の浦和レッズ入って点とりまくって来てください」などの声が寄せられた。吉田さんは翌8日、「レッズサポさんからたくさんの反応があって嬉しい~! 実は生後4ヶ月の頃から、すでにスタジアムで観戦していました」と投稿。併せて当時の写真もアップすると、「素晴らしすぎる!!」「なんつーエリートサポ教育」「生粋のレッズサポだね」と再び反響を呼んだ。